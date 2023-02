Pater Muttenthaler über Fastenzeit: „Öffnet den Blick auf Nöte“

NÖN: Was ist der Sinn des Fastens? Warum soll man 40 Tage lang verzichten? Und welche Bedeutung hat die 40?

Pater Leopold Muttenthaler: Ich will nicht gern von Verzicht sprechen, sondern von Einübung in neue Gewohnheiten. Wie beim Sport – auch da braucht es Übung, um Kraft und Ausdauer zu steigern. Die „österliche Bußzeit“ ist umfassender, als das Wort Fastenzeit ausdrückt. Drei Bereiche werden besonders angesprochen: Beten, Fasten und Werke der Nächstenliebe. Die Übung des Fastens fördert die geistige Wachsamkeit, dient der Reinigung unseres Herzens und stärkt uns im Kampf gegen das Böse. Die Dauer von 40 Tagen wurde auf dem Konzil von Nizäa (325 n. Chr.) festgelegt, ebenso wie die drei Grundthemen Verzicht, Gebet und Werke der Nächstenliebe. Seit dem 2. Vatikanum umfassen die 40 Tage die Zeit von Aschermittwoch bis Karsamstag, wobei die sechs Fastensonntage nicht mitgezählt werden. In der Bibel findet sich die Zahl 40 beim Wüstenaufenthalt Jesu nach seiner Taufe im Jordan. Es heißt dort: „Er betete und fastete“.

Aschermittwoch und Karfreitag gelten als besonders strenge Fasttage: Wer soll da wie fasten?

Muttenthaler: An Aschermittwoch und Karfreitag schreibt die Kirche eine einmalige Sättigung am Tag durch eine schlichte Mahlzeit vor. Das Fastengebot richtet sich an Erwachsene vom 18. bis zu Beginn ihres 60. Lebensjahres. Für Kinder, Kranke und Reisende sowie körperlich schwer Arbeitende ist es freigestellt.

Heute ist Fasten für viele eine „Modeerscheinung“: um abzunehmen, um zu entschlacken, um dem Klima Gutes zu tun. Kann das dem religiösen Sinn von Fasten entsprechen?

Muttenthaler: Jede Form von Fasten ist eine bewusste Entscheidung des Menschen und hat in sich etwas Gutes, seien es Diäten, Schlankheitskuren oder Intervallfasten. Die religiös begründete Einschränkung dient vor allem dem Ziel der geistigen und seelischen Reinigung. Christliches Fasten ist ein Mittel und ist auf ein Ziel gerichtet: Es dient der inneren Reinigung, dem Wachstum im Geist. Es verhilft zum rechten Verhalten gegenüber sich selber, der Natur, den Mitmenschen und Gott. Es geht um die Festigung und Reifung im Glauben gegenüber allen menschlichen Versuchungen wie Egoismus, Sucht, Untreue oder Verbitterung mit dem Ziel, sich für Gott und die Mitmenschen zu öffnen.

Ist Fasten ein Selbstzweck oder dient es dazu, etwas Gutes in Bewegung zu setzen, zum Beispiel Erspartes Armen zu spenden?

Muttenthaler: Wie vorher schon erwähnt, kann Fasten verschieden gesehen werden. Ich möchte auf die Früchte des Fastens hinweisen: Es dient der geistigen Gesundheit, inneren Freiheit, der Fähigkeit zur Liebe und Vergebung. Es öffnet das Herz für Gott, weil es von ungesunder Abhängigkeit befreit. Fasten ist ein Mittel, gegen den inneren ‚Feind‘ zu kämpfen. Eine weitere Frucht des Fastens ist der Friede; Fasten schenkt Freude im Dienst an den anderen. Ich empfinde es als gute Tradition, wenn das Fasten in gute Werke mündet und verweise hier auf die Fastenwürfel der Diözese St. Pölten. In diese kann man erspartes Geld geben, wenn man auf ein Glas Bier, auf Schokolade oder ein teures Essen verzichtet hat.

Worauf verzichtet eigentlich ein „Profi“ wie Sie in der Fastenzeit?

Muttenthaler: Jesus meint dazu: Wenn du fastest, mach kein finsteres Gesicht, sondern salbe dein Haupt. Das heißt doch: posaune es nicht groß heraus, was du alles tust, oder worauf du verzichtest. Daran möchte ich mich halten.

Fasten hat eine enorme Kraft der Veränderung. Was können wir im Blick auf unsere Zukunft tun?

Muttenthaler: Ich denke an die Umweltenzyklika von Papst Franziskus oder die Ressourcenschonung. Fasten kann heißen: Habgier, Hochmut, übermäßiges Essen und Trinken bewusst zu steuern, nicht ständig neue Wegwerfkleider kaufen oder elektronische Geräte, sondern sorgen, dass die Umwelt nicht ausgebeutet wird, Wasser sinnvoll genutzt und die Erde nicht überdüngt oder zubetoniert wird. Fasten öffnet den Blick auf die Nöte des anderen, rührt unser Herz an und stärkt die Hände, um Benachteiligten Hilfe zu schenken.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.