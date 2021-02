Pflege- und Betreuungszentren fast virusfrei .

176 infizierte Personen im Bezirk Amstetten meldet die Behörde mit Dienstag. Rund 400 Menschen befinden sich in Absonderung. Die 7-Tage-Inzidenz (Zahl der Erkrankten in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner) liegt bei 118,4. Dieser Wert war in der Vorwoche schon einmal niedriger.