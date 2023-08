Festnahme auf A1 Polizei schnappte Schlepper durch Drohneneinsatz im Bezirk Amstetten

Mittels Drohne machte die Polizei den Schlepper in einem Waldstück nahe der Autobahn ausfindig. Foto: NÖN, Joe Fuchs

E in mutmaßlicher Schlepper ist am Donnerstag nach der Flucht vor einer Kontrolle auf der Westautobahn (A1) im Bezirk Amstetten per Drohne ausfindig gemacht und festgenommen worden.

Als die Polizei den ungarischen Klein-Lkw zu einem Verkehrskontrollplatz leiten wollte, hatte der Lenker das Kfz auf dem Pannenstreifen angehalten und sich zu Fuß aus dem Staub gemacht. Im Fahrzeug befanden sich zehn Syrer. Der Lenker ist nach Polizeiangaben vom Freitag ein 24-jähriger Landsmann. Die zehn Männer im Alter von 21 bis 40 Jahren stellten Antrag auf internationalen Schutz, berichtete die niederösterreichische Exekutive in einer Aussendung. Der Chauffeur wurde in einem Waldstück nahe der Autobahn gefasst. Er wurde in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.