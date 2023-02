Radsaison startete heuer früher

Die Radsaison hat in der Region bereits begonnen. Die teilweisen milden Temperaturen führen dazu, dass schon im Februar der eine oder andere Rennradfahrer auf den Straßen zu sehen ist.

„Der Schnee ist zwar jetzt da, aber die Winterstimmung fehlt trotzdem. In unserer Filiale in Waidhofen machen wir heuer fast kein Skiservice“, sagt Wolfgang Resch, Geschäftsführer von Radsport Ginner. Dafür würden die Radservices zunehmen. Resch empfiehlt ohnehin, diese im Winter zu machen und nicht auf den Frühling zu warten. „Von November bis Jänner ist die beste Zeit für das Radservice. Momentan sind wir in der Werkstatt schon sehr gut ausgelastet“, sagt er. Ähnlich ist es im Verkauf. „Von November bis März hat der Kunde die beste Beratung und die beste Auswahl, weil die Lager voll sind“, so Resch.

„Je schlechter der Winter ist, desto besser gehen die Warengruppen Bike, Running, Tennis, Fußball, Outdoor und Sun and Water. Das war aber schon immer so“, sagt Manuel Winninger, Geschäftsführer von Intersport Winninger.

Ski: Hauptumsatztage fielen Temperatur zum Opfer

Unzufrieden ist er mit dem Skigeschäft nicht, obwohl die Hauptumsatztage von Ende Dezember bis 6. Jänner den warmen Temperaturen zum Opfer fielen. Mittlerweile holt das Skigeschäft auf.

Das Service bei Fahrrädern und E-Bikes hat im Winter generell zugenommen. „Die meisten Kunden kommen zu Ostern, müssen allerdings Wartezeiten in Kauf nehmen. Deswegen lassen immer mehr ihr Service im Winter machen“, erklärt er außerdem.

