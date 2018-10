Volksschule

In den Volksschulen gibt es ab der zweiten Klasse wieder verpflichtend Ziffernnoten. Ab der zweiten Klasse können Kinder auch wieder sitzen bleiben. Bisher war dies erst in der vierten Klasse möglich. Neu ist auch, dass alle Eltern zu Bewertungsgesprächen über den Leistungsstand ihrer Kinder in die Schule vorgeladen werden. Förderunterricht kann verpflichtend sein.

Mittelschule

Die erste Änderung betrifft den Namen. So wird aus der „Neuen Mittelschule“ die „Mittelschule“. In Zukunft gibt es in Deutsch, Englisch und Mathematik ab der zweiten Klasse zwei unterschiedliche und überlappende Leistungsniveaus, „Standard“ und „Standard AHS“. Für jedes dieser Niveaus gibt es Noten von 1 bis 5. Ein Genügend im Standard AHS entspricht einem Gut im Niveau „Standard“, ein Einser im Niveau „Standard“ einem Dreier im Niveau „Standard AHS“. Eine einmalige Zuteilung wird es nicht geben, das System soll durchlässiger sein.

Polytechnische Schule

Schüler können ab 2019 ein freiwilliges zehntes Schuljahr an einem „Poly“ absolvieren, sollten sie nach der achten Klasse eine falsche Schulwahl getroffen haben, überfordert sein oder keinen Schulabschluss geschafft haben.