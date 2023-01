Stallpflicht für die Hühner

Seit Jahresanfang sind in Niederösterreich mehrere Geflügelpest-Fälle bei Wildvögeln nachgewiesen worden. Die Aviäre Influenza (HPAI=Geflügelpest) mit dem Subtyp H5N1 ist eine sehr ansteckende, fieberhaft verlaufende Viruserkrankung bei Vögeln. Um eine Ausbreitung auf Hausgeflügel zu verhindern wurden auch im Bezirk 18 Gemeinden als Gebiete mit stark erhöhtem Risiko eingestuft und dort Stallpflicht verordnet.

Übertragung von Wild- auf Hausgeflügel äußerst selten

Geflügel muss in Stallungen oder geschlossenen Vorrichtungen gehalten werden, die zumindest von oben dicht abgedeckt sind. „Der Kontakt zu Wildvögeln, deren Kot und der Kontakt zu wild lebenden Wasservögeln muss ausgeschlossen sein“, erklärt Franz Kinast aus Strengberg, der seit 1986 einen Geflügelbetrieb führt, derzeit 6.500 Freilandhühner hält und vor drei Jahren seinen Betrieb an Sohn Bernhard übergeben hat. „Annähernd sieben Hektar an Nutzfläche stehen den Hühnern zur Verfügung, derzeit aber müssen die Tiere mit dem Stall (450 m²) und dem überdachten Vorplatz mit Windnetz vorliebnehmen“, führt der „Altbauer“ weiter aus, der in der Stallhaltung eine beinahe alljährlich wiederkehrende notwendige Maßnahme – bedingt durch die Zugvögel – sieht, die wohl im März bei schönerem Wetter wieder ihr Ende finden wird. „Drei Monate lang dürfen die Eier auch als Freilandeier weiterverkauft werden“, ergänzt der vielseitige Selbstvermarkter von Produkten, die sein Hof zu produzieren imstande ist.

Thomas und Felicitas Mayer aus Wolfsbach mit einer ihrer Legehennen. Foto: Josef Penzendorfer

Gisela Brunner aus Kollmitzberg, Gemeinde Ardagger, hat einen Legehennenbetrieb mit 2.500 Hennen, auf zwei Ställe aufgeteilt. Sie wurde von der Tierärztin über die vorherrschenden Maßnahmen gut informiert. „Seit der Ausschreibung vom 5. Jänner dürfen die Hennen nicht mehr ins Freie. Da Betriebe ab einer gewissen Größe ohnehin einen zusätzlichen Scharr-Raum brauchen, ist die Umstellung nicht schwerwiegend“, erklärt Brunner. Der Außenbereich muss zum Schutz vor Wild- und Greifvögeln überdacht sein. Die Hennen bekommen in diesem Wintergarten ausreichend Tageslicht.

Hygiene wird großgeschrieben

Seit Mai 2021 hält Thomas Mayer gemeinsam mit Alexander Hagler (Frischei GmbH, Wallsee) 18.000 Hühner in Wolfsbach, für die eine auch mit schattenspendenden Bäumen bepflanzte, 16 Hektar große Grünfläche zur Verfügung steht. Die für die Eierproduktion meist verbreiteten Legehennen vom Typ Lohmann-Brown-Classic müssen aufgrund der gesetzlichen Vorschreibung nun mit der Stallfläche (1.650 m²) und dem angebauten „Wintergarten“ auskommen. „Freilich entsteht dadurch ein höherer Futterverbrauch, auch Hygienemaßnahmen wie der Kleidungs- und Schuhwechsel beim Betreten des Stalls sind selbstverständlich“, betont Mayer. „Wichtig ist die ausreichende Versorgung der Hühner mit Vitamin D. Zurzeit geben wir ihnen auch Christbäume aus biologischer Haltung in den Stall, denn sie zupfen gerne die Nadeln ab, das dient zusätzlich als Beschäftigung. Und wir sorgen für viel Einstreu aus Stroh“, sagt Brunner. Dass die Hühner beschäftigt werden müssen, wenn sie keinen Freilauf bekommen, davon ist auch Mayer überzeugt. „Zusätzlich wird Sand oder Stroh eingestreut, damit ihnen nicht langweilig und die Legeleistung nicht beeinträchtigt wird oder sie sich gegenseitig anzupfen“, weiß der Landwirt zu berichten, der auch bei Freilandhaltung stets bemüht ist, kleine Wasserpfützen im Auslauf wieder mit Sand oder Erdreich zu verschließen, um die Fläche „intakt“ zu halten und vor Verunreinigung durch Tierkot zu schützen. „Bei uns sind alle Tiere gesund, aber es wird in derlei Fällen bei erhöhtem Risiko immer ein Sperrradius gezogen.“

