Tage der offenen Ateliers: Einblicke ins Künstlerleben

Zum zwanzigsten Mal gingen am vergangenen Wochenende die Tage der Offenen Ateliers über die Bühne. Dabei drehte sich am Samstag und am Sonntag wie bereits in den vergangenen Jahren alles darum, bei den Kunstschaffenden hinter die Kulissen zu blicken. Der Bezirk zeigte wieder seine Vielfalt in den verschiedenen Bereichen.

Sei es bei der bildenden Kunst, Fotografie, Kunsthandwerk, Malerei oder in der Auseinandersetzung mit Metall, Schmuck oder Textil. Günther Schafellner zeigte in seinem Atelier zum Beispiel beeindruckende Druckgrafiken. Leo Schoder und Gabriele Müller präsentierten in der „KunstDRUCKwerkstatt AM Bahnhof“ in Hausmening die Technik der Lithografie.

Wie funktioniert Lithografie? Darauf gaben Leo Schoder und Gabriele Müller Antwort. Foto: Leopold Kogler

Insgesamt nahmen an der niederösterreichweiten Aktion 1.000 Künstler mit 100.000 Kunstwerken teil. Alleine im gesamten Mostviertel gab es 80 Orte, an denen sich der Besuch bei einem oder einer der 230 teilnehmenden Künstler beziehungsweise Künstlerinnen lohnte.

Zudem gab es im Bezirk Amstetten auch mehrere Gruppenausstellungen, wie etwa jene der Kunstinitiative Amstetten oder der Lebenshilfe Niederösterreich im Atelier „most ART“ am Seidenberg.

