Tempo 30: Pressl fordert, Überwachung für Gemeinden zu erleichtern

In besonders sensiblen Zonen, also in der Nähe von Kindergärten oder Pflegeeinrichtungen, sollen Gemeinden laut dem Gesetzesentwurf des Verkehrsministeriums künftig selbst die Tempolimits festlegen können und im restlichen Ortsgebiet soll es deutlich leichter werden. Derzeit muss für eine Geschwindigkeitsreduktion noch nachgewiesen werden, dass sie auch erforderlich ist – mit einem Sachverständigen-Gutachten der Behörde. Dieser bürokratische Aufwand soll vereinfacht werden.

Tempo-Limits allein zu zahnlos

Für NÖ Gemeindebund-Präsident und Ardaggers Bürgermeister Hannes Pressl reicht diese Vereinfachung nicht aus. Er fordert für die Kommunen zugleich auch Erleichterungen bei der Kontrolle der Tempolimits. „Anrainer sind oft verärgert, weil die Schilder teilweise eher Dekoration als eine Sanktion darstellen! Und wo keine Überwachung erfolgt, da wird leider von einigen Verkehrsteilnehmern die Beschränkung locker als Hinweis und nicht als Gebot interpretiert“, sagt der ÖVP-Politiker. Die Geschwindigkeitskontrolle durch Gemeinden sei bisher von der Behörde leider nur in seltenen Fällen zugestanden worden. Gerade in schwach befahrenen Siedlungsstraßen könne die Polizei diese Aufgabe aber nur in den wenigsten Fällen erfüllen. „Und daher muss die Radarüberwachung „mobil“ für Gemeinden und von diesen beauftragten Unternehmen möglich gemacht werden“, sagt Pressl.

Dabei brauche es natürlich auch Rechtssicherheit, weil die Weitergabe der Daten an die Behörde hochsensibel und nur unter strengem Datenschutz möglich sei. „Zudem müssen die Messgeräte anerkannt sein und einwandfrei funktionieren. Und wir benötigen auch eine Festlegung von Standorten, an denen dann in unterschiedlichem zeitlichen Rhythmus geblitzt wird. Auch diese sollten vorher von der Behörde abgesegnet werden“, sagt der Gemeindebundpräsident.

Pressl betont, dass er diese Maßnahme nicht fordere, weil er so gerne überwache, allerdings mache es auch keinen Sinn, die Gemeinden mit Geschwindigkeitsbeschränkungen zu dekorieren, wenn diese das Problem nicht lösten. „Wenn sich 85 Prozent der Autofahrer daran halten, aber 15 Prozent wie die Irren fahren, dann ist eine 30er-Zone auch nicht sicher.“

Pressl kann sich auch vorstellen, in die Entscheidung, welche Bereiche regelmäßig durch Radar überwacht werden sollen, die Anrainerinnen und Anrainer einzubeziehen. „Wenn 90 Prozent dafür sind, dann machen wir es und wenn keine deutliche Mehrheit dafür zustande kommt, ist das auch eine klare Aussage“, hält er fest.

Die Initiative des VCÖ für eine leichtere Umsetzung von Tempo 30 auf Straßen im Ortsgebiet, die von 62 Gemeinden und Städten aus NÖ unterstützt wird, hat für Pressl einen Haken. „Denn diese will den Rechtsrahmen in der STVO so ändern, dass Gemeinden auch auf Haupt- und Landesstraßen ohne Begutachtung einfach 30 km/h verordnen können. Das erachte ich nicht überall als zielführend. Verkehrsbeschränkungen – selbst wenn Haupt- und Landesstraßen durch Ortsgebiete gehen – müssen immer alle Verkehrsteilnehmer berücksichtigen und genau das bedarf dann doch einer eingehenden Prüfung und Abwägung aller Interessen, die eine Oberbehörde wie die BH oft deutlich besser kann, als eine Gemeinde.“

Wichtig sei es, den Kommunen die Überwachung zu ermöglichen und das in Ortsgebieten dann auch auf Landesstraßen. „Darauf haben aber sowohl die VCÖ-Initiative als auch die Ministerin leider vergessen.“