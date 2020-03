Von Corona genesen: "Ich hab's Gott sei Dank geschafft" .

Mit Stand 31.3., 10 Uhr, gibt es im Bezirk Amstetten 178 Coronavirus-Infektionen plus 19 in Waidhofen an der Ybbs. In Haag gibt es insgesamt zwei Fälle, eine der beiden Personen ist leider gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der Todesopfer im Bezirk auf vier (zwei in Waidhofen an der Ybbs, eines in Amstetten, eines in Haag). Die gute Nachricht kommt aus Ardagger: Dort gab es keine neuen Infektionen. 35 Menschen sind insgesamt erkrankt, acht aber bereits wieder genesen. Und sie machen den Betroffenen Mut: Nachfolgend ein Interview mit einer Frau (im Interview F.), die wieder gesund ist.