Der Online-Handel boomt. Immer mehr Menschen kaufen – gerade in der Weihnachtszeit – gerne im Internet. In der Region angesiedelte Händler wollen den stetig schwieriger werdenden Kampf gegen den Trend mit Service und (Nach-)-Betreuung annehmen. Quer durch die Branchen zeigt sich, dass die Händler vor der Herausforderung stehen, sich gegen das Online-Geschäft zu behaupten.

„Wir steuern mit Qualität dagegen“

Auch im CCA Amstetten ist man sich der Wachstumsraten im Internet-Geschäft bewusst. „Natürlich sind auch wir mit dem Thema konfrontiert. Es gibt eine Tendenz in diese Richtung. Wir steuern mit besserer Service-Qualität und Beratung dagegen“, erklärt CCA-Leiter Hannes Grubner.

Betroffen seien mehr oder weniger alle Branchen, unter anderem besonders der Elektronik- und Textilbereich. Um auch als Einkaufszentrum die Kanäle im World Wide Web zu nützen, hat man seitens CCA vor zwei Monaten die Möglichkeit geschaffen, online Gutscheine zu bestellen. Diese können dann in den Geschäften vor Ort eingelöst werden. „Neben anderen Marketingmaßnahmen verknüpfen wir auch so den Online-Handel mit dem stationären“, führt Grubner aus.

Die Verknüpfung zwischen on- und offline ist auch beim Modehaus Steinecker ein großes Thema. Dort können ab dem nächsten Jahr im Internet dank neuer EDV die Lagerbestände online abgerufen werden. „So können unsere Kunden feststellen, wo es zum Beispiel einen Pullover in einer unserer Filialen auf Lager gibt. Dieser kann bestellt oder abgeholt werden“, erklärt Gottfried Steinecker.

Generell habe man aber mit einer Chancenungleichheit zwischen stationärem und Online-Handel zu kämpfen. „Die Konsumenten können Artikel oft kostenlos zurückschicken, das betrifft natürlich besonders den Modehandel. Dazu kommt, dass Online-Shops weniger Mitarbeiter in der Region beschäftigen und in Österreich oft weniger Steuern zahlen. Wir können nur unsere Hausaufgaben machen, ein tolles Ambiente, super Personal, bestes Service bieten und das Shoppen zum Erlebnis machen.“ Mit Service und Beratung will man auch bei Red Zac Landsteiner Kunden von den Vorteilen des stationären Handels überzeugen.

Service und Beratung sind immer noch gefragt

„Persönliche Betreuung, Bedarfsermittlung gemeinsam mit dem Kunden und Service auch nach dem Kauf, wenn zum Beispiel Fragen auftauchen – das kann der Online-Handel nicht bieten“, weiß Eleonore Landsteiner. Man sei zwar – wie viele andere Branchen – von der Entwicklung betroffen, auf der anderen Seite würden auch viele Kunden lieber ins Geschäft kommen und Beratung suchen. „Oft will der Kunde die Haptik der Artikel fühlen“, unterstreicht sie.

Wie Gottfried Steinecker verweist Landsteiner ebenfalls auf Steuerfragen. „Es ist natürlich klar, wenn wir alle Steuern in Österreich voll abliefern und in der Region unsere Mitarbeiter beschäftigen und Online-Shops das in diesem Ausmaß nicht tun, dass sie billiger sein können. Es wäre interessant zu erfahren, wie viel Steuern und Abgaben von diesen Unternehmen wirklich in Österreich gezahlt werden“, argumentiert Landsteiner.

Der steigenden Nachfrage nach Verfügbarkeit im Netz wird man mittels Online-Auftritt von RedZac gerecht. „Hier kann sich der Kunde das Sortiment ansehen und bestellen. Die Artikel werden dann entweder zu uns ins Geschäft geliefert, wo sie dann abgeholt werden können, oder auch gleich direkt zum Kunden nach Hause.