Wieder starker Anstieg: 156 Infizierte im Bezirk .

Das Coronavirus hat den Bezirk nach wie vor im Griff. Die Zahl der Erkrankten ist von gestern auf heute (Stand 10 Uhr) auf 156 gestiegen. In Waidhofen sind inzwischen 15 Personen infiziert. Es handelt ich dabei immer um absolute Zahlen, in denen auch die Genesenen und leider auch die Verstorbenen (zwei Personen in Waidhofen an der Ybbs, eine im Landesklinikum Amstetten) enthalten sind.