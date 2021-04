Zahl der Corona-Infektionen sinkt .

Die Corona-Lage ist im Bezirk Amstetten derzeit stabil. Laut AGES liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 180,2 (Zahl der Infektionen in den letzten sieben Tagen gerechnet auf 100.000 Einwohner), das ist hinter Waidhofen an der Ybbs (196), Horn (193,9) und Scheibbs (181,1) zwar noch der vierthöchste Wert in Niederösterreich, die Tendenz zeigt aber nach unten. Aktuell sind im Bezirk 355 Personen infiziert und 759 in Absonderung. Für 190 Personen gelten Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen.