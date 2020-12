„Wir müssen noch die Entwicklung der nächsten Tage abwarten, mein Bauchgefühl sagt mir aber, dass die Kontakte seit Ende des Lockdowns wieder mehr geworden sind und daher auch die Zahl der Absonderungen steigt“, erklärt Bezirkshauptfrau Martina Gerersdorfer.

Trotz Testung der Lehrkräfte gibt es im Bezirk auch schon wieder mehrere Schulen, aus denen Coronafälle gemeldet werden. „In der Volksschule Öhling musste eine Klasse in Quarantäne geschickt werden, weil eine Lehrkraft positiv auf Corona getestet wurde“, berichtet etwa Bürgermeisterin Michaela Hinterholzer.

Ob Kinder in Quarantäne müssen hängt vom Alter ab und und wie nahe sie Kontakt mit ihren Lehrern hatten. „Eigentlich sind die Pädagogen ja angewiesen Frontalunterricht zu machen, um den nötigen Abstand zu garantieren, dennoch ist es an einer Schule im Bezirk vorgekommen, dass ein Sesselkreis gebildet wurde“, sagt Bezirkshauptfrau Gerersdorfer. Da die Lehrkraft infiziert war, müssen nun auch die Kinder zu Hause bleiben.

In den Spitälern des Bezirks ist von einer Entspannung der Coronalage nichts zu bemerken. Im Landesklinikum Amstetten werden derzeit 44 Infizierte betreut, davon 12 intensivmedizinisch. IM Landesklinikum Mauer gibt es zwei Coronapatienten und im Landesklinikum Waidhofen an der Ybbs 24. Davon liegen vier auf der Intensivstation. In der letzten Woche meldeten die Klinik sechs Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus. 69 Mitarbeiter der Kliniken sind infiziert oder in Quarantäne.

Auch in den Pflege- und Betreuungszentren der Region sind nach wie vor Bewohner (BW) und Mitarbeiter (MA) infiziert.

PBZ Amstetten: 12 BW, 8 MA

PBZ Wallsee: 2 MA

PBZ Mauer: 6 BW, 1 MA

PBZ St. Peter; 8 BW

PFZ Waidhofen: 1 MA

PBZ: Waidhofen: 10 BW, 5 MA



Zahl der positiv auf Covid-19 getesteten Personen in den Gemeinden (so weit bekannt):

Amstetten: 144

Allhartsberg: 29

Aschbach: 21

Ardagger: 33

Behamberg: 24

Biberbach: 17

Ertl: 3

Ernsthofen: 17

Euratsfeld: 23

Ennsdorf: 33

Ferschnitz: 35

Haag: 51

Haidershofen: 5

Hollenstein: 17

Kematen: 14

Neuhofen: 14

Neustadtl: 16

Oed-Öhling: 18

Opponitz: 1

St. Georgen am Ybbsfelde: 41

St. Georgen am Reith: 1

St. Pantaleon-Erla: 11

Seitenstetten: 27

St. Peter in der Au: 33

St. Valentin: 31

Sonntagberg: 34

Strengberg: 10

Viehdorf: 16

Waidhofen: 37

Wallsee: 17

Weistrach: 17

Winklarn: 21

Wolfsbach: 11

Ybbsitz: 28

Zeillern: 17

Stand: 15. Dezember