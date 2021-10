Eine 45-jährige Frau wurde am Montagabend bei einem Verkehrsunfall in Matzendorf (St. Georgen am Ybbsfelde) schwer verletzt und mit dem Rettungsdienst in das Universitätsklinikum St. Pölten gebracht.

APA / NÖN.at Erstellt am 19. Oktober 2021 | 05:58