Fest der jungen Stimmen

Der Chor der Volksschule Wolfsbach Chor der VS St. Peter/Au Chor der VS Seitenstetten NMS Allhartsberg VS Wallsee mit Mathilde Brandstetter MS Aschbach mit Agnes Weinberger Beste Stimmung im Publikum VS Wolfsbach Chor der MS Seitenstetten-Biberbach mit Sabrina Reiter MS Seitenstetten-Biberbach Chor der MS Aschbach Chor des Stiftsgymnasiums mit Gertraud Großberger Chor der HLW Haag Urkundenübergabe an Chorleiter der HLW Haag Urkundenübergabe an Gertraud Großberger Urkundenübergabe an VS Wolfsbach Urkundenübergabe an Mathilde Brandstetter Urkundenübergabe an VS Weistrach Blick in den Innenhof Margit Tempelmayr, Stefanie Pilz, Abt Petrus Pilsinger und Christine Schmutz (von links) NMS Haag unter Stefanie Pilz

