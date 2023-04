Neue Mostprinzessinnen im ITA-Stadl gekrönt

Die besten Moste aus der Region

Die Band Dreiviertel Sieben eröffnete die Bezirksmostkost Amstetten am Sonntag im ITA-Stadl in Ardagger Stift. Bezirksleiterin der Landjugend NÖ Jasmin Auer und Bezirksleiter der Landjugend NÖ Markus Harreither hießen die Besucher willkommen, darunter die Ehrengäste – Abgeordneter zum Europäischen Parlament Alexander Bernhuber, Abgeordneter zum Nationalrat Georg Strasser, Abgeordneter zum NÖ Landtag Anton Kasser, Obmann der Landwirtschaftskammer NÖ Josef Aigner, Bürgermeister von Ardagger Johannes Pressl sowie Landwirtschafts- und Betreuungslehrerin Helga Kölbl.

„Endlich beginnen wieder die Veranstaltungen rund um den Most. Ich wünsche allen Mitgliedern der Landjugend, den Mostproduzenten und den neuen Mostprinzessinnen viel Glück“, betont der Abgeordente zum NÖ Landtag Anton Kasser und gratuliert dem neuen Mostprimus Toni Distelberger, der nun in seiner Funktion Leopold Reikersdorfer folgt. Um 15 Uhr wurden die besten Mostproduzenten verkündet. Die Moste wurden nicht gereiht, sondern in die Kategorien „Ausgezeichete Moste“ und „Sehr gute Moste“ eingeordnet. Familie Reikersdorfer aus Neuhofen, Familie Dietl aus Stephanshart und Familie Reisinger aus Zeillern bekamen die Ehrung „Ausgezeichnete Moste“. Die Moste der Familie Zeilinger aus Euratsfeld, Familie Raab aus Euratsfeld, Familie Steiner aus Neuhofen, Familie Muck aus Wallsee-Sindelburg und Familie Datzberger aus Amstetten erhielten die Auszeichnung „Sehr gute Moste“.

Johanna Resch und Lisa Holzinger-Gruber sind die neuen Mostprinzessinnen

Die Mostprinzessinnen Kerstin Ringler und Caroline Jetzinger der Landjugend Bezirk Amstetten übergaben ihr Amt an die neuen Mostprinzessinnen Johanna Resch und Lisa Holzinger-Gruber. „Wir haben die Funktion als Mostprinzessinnen sehr genossen. Wir waren viel unterwegs und haben viel erlebt. Wir haben nette Gespräche geführt, andere Mostprinzessinnen und viele nette Menschen kennenlernen dürfen. Besonders in Erinnerung sind die Most-Stammtische, der Tag des Mostes, der Bezirksball und die Bezirksmostkost. Einen besonderen Dank möchten wir Mostkönigin Sigi Huber aussprechen, die immer für uns da war und uns immer unterstützt hat. Wir wünschen den neuen Mostprinzessinnen alles Gute und viel Erfolg“, sagen Kerstin Ringler und Caroline Jetzinger.

Musikalisch umrahmt wurde die Bezirksmostkost von der Band Dreiviertel Sieben. Die Volkstanzgruppe Konradsheim, die Schuhplattlergruppe aus Steinakirchen und Volkstanzgruppe Einidrahrer aus Stephanshart sorgten mit ihren Tanzeinlagen für ausgelassene Stimmung bei den Besuchern. Für das leibliche Wohl wurde mit Spezialitäten aus der Region bestens gesorgt. Der Reinerlös der Bezirksmostkost wird für wohltätige Zwecke, Sport und Bildung verwendet.

