Marschmusikwertung, Festumzug und Monsterkonzert

Das Festprogramm eröffnet am Freitag um 19 Uhr die Militärmusik Niederösterreich mit einem Platzkonzert am Fußballplatz. Im Festzelt geht es ab 20 Uhr weiter mit Brass Band Sachsen, den Sumpfkröten ab 21:45 Uhr und ab 23:45 Uhr mit d„Hundskrippln.

Am Samstag beginnt der Festakt mit der Marschmusikbewertung um 12.30 Uhr am Fußballplatz. Die Ergebnisse werden später im Rahmen des Monsterkonzertes aller anwesenden Kapellen bekanntgegeben. Der Festumzug startet um 17 Uhr beim Feuerwehrhaus Neuhofen. Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen marschieren – gemeinsam mit dem Musikverein – entlang einer Route durch den Ort und passieren beim Kulturhof die Ehrentribüne, Richtung Fußballplatz, um dort beim Monsterkonzert ab 18 Uhr zu spielen.

Am Sonntag beginnt um 9 Uhr die Festmesse im Festzelt. Nach der heiligen Messe folgt ab ca. 10:30 Uhr der Frühschoppen mit „Walter Grechenig & seine Fegerländer“ und ab 14 Uhr mit der Band Hausverstond.„Nach 50 Jahren können wir die Marschmusikbewertung wieder in Neuhofen an der Ybbs feiern. Ich freue mich über viele Gäste“, sagt Obmann des Musikvereins Neuhofen an der Ybbs, Hubert Streißelberger. Weiter Informationen gibt es unter: https://neuhofen-ybbs.at/veranstaltungen.