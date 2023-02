Erstaufführung von Theatergruppe: Intrigen, Geldgier und „Natur pur“

Die Lachmuskeln der Theatergäste wurden stark strapaziert bei der Erstaufführung von „Natur Pur“ – einem Schwank von Bernd Gombold in drei Akten.

Die rüstige Oma lädt ihre Kinder Martha, Rudi und Erich samt Gattin Lydia zum 75. Geburtstag ein. Gefeiert wird in ihrer alten Wochenendhütte mitten im Wald. Doch bereits nach der eher widerwilligen Anreise der untereinander zerstrittenen Kinder geht es beim unbeholfenen Zeltaufbau los mit den Anfeindungen und Sticheleien. Lediglich die Enkeltochter Christine fand großen Gefallen an der originellen Einladung.

Der übliche Familienstress nimmt abrupt eine Wende, als Oma Maria in der Hütte einen schwarzen Geldbeutel mit 50.000 Euro Bargeld findet! Davon erfährt auch Christines Freund, der Immobilienmakler Thorsten, der just mit Geschenken anreist und korrupte Pläne schmiedet. Aber auch die überraschend charmanten Kinder bringen ihre Ideen zu Wort und wollen den vermuteten Einbrecher stoppen, um danach die Beute aufzuteilen. Oma Maria ist enttäuscht über die „geldgierige Bande“ und will erst nach dem Waldwochenende eine Entscheidung treffen.

Verdächtig erscheint der „Sippe“ vor allem der überdrehte Schmetterlingsfänger Willy, aber auch der Waldarbeiter Hartmut könnte der Täter sein. Und weshalb versucht die plötzlich aufgetauchte Nordic-Walkerin Carola in die Hütte zu gelangen, dorthin, wo sich die „heiße Ware“ befindet? Rudi überlegt sogar, vom „Hotel Mama“ auszuziehen.

Die geizige Martha ist auch auf den Geschmack gekommen und entführt Hartmut ins Zelt. Seltsam ist außerdem, dass immer wieder Personen verschwinden und wieder auftauchen. Offenbar wurde Oma Maria ein „Erbschaftsbeschleuniger“ untergejubelt. Es bleibt spannend, wie diese Geburtstagsparty wohl endet ...

