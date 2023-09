Beim Energie-Themenweg in Biberbach gibt es bei den Stationen viel über Sonnen-, Wind-, Wasserenergie, fossile Energieträger, Biomasse und kosmische Energie zu erfahren.

An der Station beim Mitterfeld zeigte bis vor Kurzem ein Windrad an, woher dieser wehte. „Doch dieses war nicht mehr stabil genug und wir haben befürchtet, dass es einmal bei einem Sturm durch die Gegend fliegen könnte“, berichtet Ortschef Fritz Hinterleitner. Also wurde es abgebaut und nach einem geeigneten Ersatz gesucht.

Und den fanden findige Biberbacherinnen auch. Sie kamen auf die Idee, anstatt des Windrads doch eine „Windhose“ zu installieren und fabrizierten diese auch gleich selbst. Und so zeigt nun also eine „Windhose“ aus Urgroßmutters Zeiten an, woher in Biberbach der Wind weht.