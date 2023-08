„So ein schlechtes Bienenjahr wie heuer haben wir noch nie erlebt“

NÖN: Wie sind Sie zu ihrem Hobby, der Imkerei, gekommen?

Peter Spreitzer: Als kleiner Bub habe ich öfters meinen Nachbarn besucht, der Bienenstöcke hatte. Dort durften wir immer das Entdeckelungswachs kauen. Zudem war mein Großvater Obmann des Imkervereins. Die Imkerei war somit immer präsent. Als Amtsleiter und Landwirt – wir haben in Winklarn Dinkel angebaut – hatte ich aber keine Zeit, um mich intensiver mit der Imkerei zu beschäftigen.

Silvia Spreitzer: Auch unsere Tochter hat sich sehr für die Imkerei interessiert und uns vor einigen Jahren gefragt, ob sie einen Bienenstock bei uns aufstellen könnte. Vor neun Jahren ist ihre Tochter auf die Welt gekommen und somit blieb nicht mehr so viel Zeit, damit sie sich um die Bienenstöcke kümmert. Da das Interesse für Bienen und die Honigproduktion sowieso schon seit jeher vorhanden war, haben wir die Imkerei fortgeführt.

NÖN: Können Sie uns einen kleinen Überblick über das Leben eines Bienenvolks geben?

Spreitzer: Ein Bienenvolk besteht aus Königin, Drohnen und Arbeiterinnen. Jedes Bienenvolk hat ihre eigene Königin, die mit Gelee Royal gefüttert wird, das im Drüsensystem der Ammenbienen, das sind Arbeiterinnen, die nur für die Fütterung der Königin zuständig sind, produziert wird. Durch diese spezielle Fütterung entsteht in 16 Tagen eine Bienenkönigin. Der Begattungsflug mit den Drohnen, die nur auf die Begattung mit der Königin warten und nach der Begattung sterben, erfolgt einmal im Leben der Königin. In der Hochsaison der Eiablage in den Monaten April, Mai und Juni kann die Königin täglich bis zu 2.000 Eier legen, das entspricht mehr als dem Doppelten ihres Körpergewichts. Die Königin kann bis zu fünf Jahre leben, die Sommerbiene bis zu sechs Wochen, die Winterbiene bis zu neun Monate und die Drohne in etwa zwei Monate. Für 1 kg Honig befliegen Bienen bis zu 10 Millionen Blüten.

NÖN: Warum war heuer kein gutes Jahr für die Bienen und die Imker?

Spreitzer: Die Bienen sind sehr empfindlich, was die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit betrifft. Alles ist in Symbiose mit der Natur. Wenn es so trocken ist, wie heuer im Juli, dann geben die Pflanzen keinen Nektar ab und die Bienen können keinen Honig produzieren. Wenn es zwischenzeitlich noch kalte Frostperioden gibt, gibt es auch keine Blüten und somit keine Pollen und die Bienen verhungern regelrecht. In solchen Phasen muss man mit Zuckerlösungen nachhelfen. Im Mai war es so kalt, dass die Triebspitzen und Blüten der Obstbäume erfroren sind, somit gibt es auch heuer eine geringe Ausbeute an Äpfeln, Birnen, Marillen und Kirschen. In den letzten Jahren davor haben sich die Blüten aufgrund der verschobenen Jahreszeiten zwei bis drei Wochen früher entwickelt. Da waren aber die Bienen noch gar nicht in der dafür notwendigen Entwicklungsphase. Es gibt unterschiedliche Natur- und Temperatureinflüsse, an die sich Bienen anpassen müssen. Zudem gibt es noch die Varroamilbe, die noch immer für ein großes Bienensterben verantwortlich ist. Außerdem kann sie bestimmte Viren übertragen. Normalerweise gibt es drei Wochen nach dem ersten Frost eine Zeit, in der es keine Brut gibt. Die milden Temperaturen führten dazu, dass es keine brutfreie Zeit gab. Die Varroamilbe lebt auf den Bienen, ernährt sich von den Hämolymphen, den Körperflüssigkeiten der Bienen, vermehrt sich aber nur in den Brutzellen. In einer Zeit, in der es für die Bienen auch im Winter keine brutfreie Zeit gibt, kann sich die Varroamilbe ungehindert vermehren.

NÖN: Können Sie Tipps für angehende Imker geben?

Spreitzer: Gegen die Varroamilbe gibt es mehrere Bekämpfungsmöglichkeiten, wie beispielsweise das Aufbringen von Ameisensäure, Oxalsäure und Oxalsäuredampf. Als biotechnische Maßnahme, die sich für kleinere Imkereien anbietet und sehr bienenverträglich ist, kann man die Königin käfigen. Danach beginnt sie in einer Fangwabe ihre Legetätigkeit. Die Milben werden in der jungen Brut eingeschlossen und anschließend entfernt oder thermisch behandelt. Die Bienenwabe ist ein zentrales Element und wird mit den Wachsdrüsen der Bienen produziert. Sie dient zur Aufzucht der Larven und die Pollen und der Honig werden darin eingelagert. Hier sollte kein Fremdwachs zugekauft werden, da man öfters nicht nachweisen kann, ob Inhaltsstoffe, wie Paraffin, zugesetzt werden, die sogar giftig für die Bienen sein können. Am besten wäre, das eigene Wachs zu schmelzen und zu reinigen, um einen Teil davon als Anfangswabe wiederverwenden zu können. Heuer sind so viele Bienen ausgeschwärmt, wie noch nie zuvor. Das liegt an den kalten Temperaturen. Die Königin hat in der Schwarmzeit im Mai und Juni das Bestreben, ihr Volk zu teilen, sie nimmt hierbei die Hälfte des bestehenden Volkes mit und die ausgeschwärmten Bienenvölker nisten sich dann woanders ein, wie beispielsweise an Bäumen. Um das Ausschwärmen zu verhindern, ist es wichtig, dem Volk viel Raum und Platz für das Eierlegen zu geben und ausreichend Futterplätze, wie Blumenwiesen, zur Verfügung zu stellen. Zudem sollten die Imker die Bienenstöcke mindestens einmal pro Woche kontrollieren, ob die Bienen Weiselzellen produzieren. Das sind besondere aus Bienenwaben aufgebaute Brutzellen, in denen die Königin aufgezogen wird. Wenn bereits eine Königin vorhanden ist und trotzdem Weiselzellen produziert werden, wissen die Bienen bereits, dass die Königin vorhat, das Bienenvolk zu verlassen. Nach neun Tagen wird die Königinnenzelle verdeckelt. Diese Frist hat der Imker, die Weiselzelle aus dem Bienenstock zu entfernen. Gegen den Manukahonig kann ich nichts sagen, er soll gute Inhaltsstoffe für die Wundheilung enthalten. Nur der Transport des Manukahonigs ist bedenklich, wenn man sich bewusst ist, dass wir in der Region so guten Honig produzieren.