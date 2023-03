AK-Bezirksstelle Amstetten holte 4,15 Millionen Euro für Mitglieder

21.828 Menschen wandten sich im vergangenen Jahr an die AK-Bezirksstelle Amstetten. „Manchmal ging es nur um rasche Auskünfte zu arbeitsrechtlichen Fragen. Im Sozialrecht drehte sich ein großer Teil der Anfragen um Probleme bei Pensionsansprüchen oder Krankengeld“, berichtete Grurl. In 7.830 Fällen waren jedoch Beratungen und Unterstützungen durch AK-Experten gefragt. „Beispielsweise mussten wir für die Betroffenen vor Gericht ziehen und ihnen zu einer Schwerarbeits- oder Invaliditätspension verhelfen“, sagte der Bezirksstellenleiter. Rund 60 Prozent der Fälle konnten außergerichtlich geklärt werden. Insgesamt hat die Bezirksstelle Amstetten im Vorjahr rund 4,15 Millionen Euro für die Arbeitnehmer aus der Region gesichert. 2,9 Millionen Euro an Leistungen wurden im Arbeits- und Sozialrecht eingebracht. Der Rest beläuft sich auf Dienstleistungen, die auf der Bezirksstelle erbracht wurden.

Niederösterreichweit 44,9 Millionen Euro erkämpft

145.000 Arbeitnehmer haben 2022 die Hilfe der Arbeiterkammer NÖ wegen Problemen am Arbeitsplatz gesucht. In den häufigsten Fällen ging es um die Überprüfung des Lohns oder Gehalts. Darauf folgten Probleme beim Ende des Arbeitsverhältnisses oder Fragen zur Karenz. Ein großer Teil entfiel auch auf Anfragen bei Problemen rund um Pensionsansprüche, ums Krankengeld oder bei Verfahren rund ums Pflegegeld. „Wir haben 44,9 Millionen Euro für die Betroffenen an Nachzahlungen erkämpft“, sagte Kammerrat Helmut Novak. Der Großteil waren ausstehende Löhne und Gehälter, nicht bezahlte Urlaubs- oder Kündigungsentschädigungen und Abfertigungen, die den Betroffenen zu Unrecht vorenthalten wurden, sowie Pensionen oder Pflegegeldzahlungen. „Teilweise passieren Fehler in den Lohnverarbeitungsprogrammen. Manche Unternehmen 'vergessen' aber auch gerne auf ausstehende Urlaubstage“, erklärte Novak.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.