Amstetten: „Vernetzung von Politik und Bürgern klappt immer besser“

Vizebürgermeister Hörlezeder bestätigte, dass die Vernetzung zwischen Politik und Bürger immer besser klappt. „Das erkenne ich zum Beispiel daran, dass wir immer mehr Anregungen bekommen, wo es noch etwas zu verbessern gäbe. Ein konkretes Beispiel: Leute in Waldheim hätten auch gerne so einen Obstgarten, wie er in Mauer gestaltet wurde, mit Früchten zur freien Entnahme.“

Haberhauer rief bei der Pressekonferenz die Eckpunkte der schwarz-grünen Regierung ins Gedächtnis. „Der Mensch steht im Mittelpunkt, der Lebensraum soll so gestaltet werden, dass sich jede und jeder wohlfühlt und es soll ausreichend Arbeit geben. Das ist wichtig, damit die Menschen sich sicher fühlen, und ich kann einen Lebensraum auch nur dann gestalten, wenn des der Region wirtschaftlich gut geht.“

Der Bürgermeister strich auch gleich am Beispiel der Betriebsansiedelungen in den letzten drei bis vier Jahren die dynamische Entwicklung Amstettens hervor. „Die Kommunalsteuereinnahmen sind um rund eine Million Euro gestiegen. Ich kann daher auch versichern, dass die Stadt auf finanziell sehr guten Beinen steht und dass wir auch künftig eine hohe, freie Finanzspitze haben werden“, sagt der Ortschef und reagiert damit auf regelmäßige Unkenrufe der SPÖ, dass Amstetten auf ein Schuldendesaster zusteuere.

„Werden zu 90 Prozent keinen Kredit für die Hauptplatzgestaltung brauchen“

Haberhauer betont, dass die Stadt es gut schaffe, sich bei den begonnenen Projekten Förderungen von Bund und Land abzuholen. „So kann ich zum Beispiel zu 90 Prozent versprechen, dass wir aufgrund der Subventionen, die wir vom Land bekommen, keinen Kredit für die Hauptplatzgestaltung aufnehmen werden müssen.“ Auch für den Neubau des Bades erwartet der Bürgermeister Förderungen des Landes. „Heuer bekommen wir laut Beschluss 250.000 Euro, in Summe werden es zwei Millionen Euro sein“, versichert er und betont, dass das Bad eines der touristisch interessanten Projekt für Amstetten und die gesamte Region sei. Haberhauer verspricht auch, dass es bei den Eintrittspreisen für die Amstettnerinnen und Amstettner gegenüber anderen Besuchern eine günstigere Sonderregelung geben wird. „Wie genau die aussehen wird, müssen wir aber erst festlegen.“ Deutlich gedrückt werden soll künftig der Abgang, den die beiden Bäder in Amstetten und Hausmening der Stadt jährlich bescheren. „In den letzten Jahren waren das immer rund 1,4 Millionen Euro, da wollen wir auf 500.000 Euro herunterkommen - durch Energieeinsparungen, aber sicher auch, weil wir in Amstetten mit der touristischen Ausrichtung des neuen Bades mehr Gäste anlocken werden.“

Haberhauer betont, dass die Stadtregierung sich der kleinen Probleme in der Stadt genau so annehme wie den großen Projekten - und sei es ein wackelnder Kanaldeckel. Er nimmt auch die Bürgerinnen und Bürger in die Pflicht. „Es geht nicht immer nur darum, was die Stadt für den Einzelnen tun kann, sondern auch darum, was der Einzelne umgekehrt für die Stadt und ihre Bevölkerung tun kann. Wir brauchen Menschen, die sich freiwillig engagieren, bei Vereinen oder Blaulichtorganisationen, aber auch viel niederschwelliger, zum Beispiel bei der Rabattlpflege vor der eigenen Haustür.“

Amstetten grüner machen

Hörlezeder erinnerte daran, dass die Grünen bei der Gemeinderatswahl versprochen hätten, Amstetten grüner zu machen - und generell sei man da auf einem guten Weg. Vor allem im Hinblick auf Klimakrise und Klimawandel versuche man die Stadt zu kühlen und die Aufenthaltsqualität zu verbessern. „Das gilt vor allem für den Bereich des Hauptplatzes, wo wir ja 75 neue Bäume pflanzen. Sie werden bereits sechs bis acht Meter hoch sein, damit sie auch gleich Schatten spenden. Wir haben natürlich Arten ausgesucht, die auch Trockenheit aushalten, wie etwa Silberlinden oder Gleditschien, die sich in der Mariahilfer Straße in Wien schon bewährt haben. Im Fischlmayergassl, wo Ulmen stehen, werden wir natürlich auch wieder Ulmen setzen.“

Die Bäume am Hauptplatz sollen künftig die Temperatur in de Innestadt drücken, zugleich soll die Schwammstadt bei Starkregen eine Schutzfunktion haben, weil sie viel Wasser aufnehmen kann. Foto: 3:0 Landschaftsarchitektur

Für Haberhauer werden die Bäume am Hauptplatz künftig auch eine Sicherheitsfunktion erfüllen. „Denn die Schwammstadt wird auch ein großes Rückhaltebecken, weil sie viel Wasservolumen speichern kann, und das schützt vor Überflutungen bei Starkregenereignissen, die ja mehr und mehr werden.“ Der Stadtchef ist überzeugt, dass bald Vertreter vieler anderer Städte kommen werden, um sich das Vorzeigeprojekt anzusehen. Anfragen von Austriamarket gebe es schon.

Hörlezeder weist darauf hin, dass auch beim Bad zehn neue Bäume gepflanzt werden und bei der Stadtpflege 35. „Insgesamt setzten wir also im Rahmen der drei Projekte 120 große Bäume und investieren da rund 300.000 Euro“, sagt der Grünpolitiker.

„Forstheide wird in Großprojekt zum Schutz des Waldes eingebettet, das überregionale Bedeutung haben wird“

Nicht viel Neues tut sich derzeit in Sachen Forstheide. Wirtschaftlich werden die mehr als 200 Hektar natürlich auch in Zukunft nicht genutzt werden. Die Stadt entnimmt nur kaputte Bäume für den Eigenbedarf an Hackschnitzeln. Hörlezeder kündigt aber an, dass die Forstheide in naher Zukunft in ein großes Projekt zum Schutz des Waldes eingebettet werden soll, das das Naherholungsgebiet aufwerten, besseren Schutz gewährleisten und auch überregional Bedeutung haben wird.“ Details dazu ließ er sich noch nicht entlocken.

Für alle anderen Waldflächen in der Gemeinde Amstetten - immerhin auch noch rund 150 Hektar - wurden kürzlich die Bundesforste mit dem „Strategischen Waldmanagement“ beauftragt, also mit der Planung, Überwachung und Organisation der Waldpflege.

Für sehr wichtig erachtet Hörlezeder Projekte wie die Naherholungszone an der Ybbs, wo auf rund 470 Quadratmetern Sitzgelegenheiten geschaffen und Obstbäume gepflanzt wurden. „Solche Platzerl werden wir verstärkt anlegen. Das kostet nicht viel und wird von den Leuten gut angenommen.“