Volle Bäder im Bezirk Amstetten

Das Heidebad Hausmening wurde heuer von 27.000 Besuchern frequentiert. Das sind in etwa 1.000 Besucher mehr als im Jahr zuvor. Der kühle und verhaltene Sommerbeginn sorgte bis Mitte Juni für ein nahezu menschenleeres Bad. Erst mit den sommerlichen Temperaturen ab dem 18. Juni stiegen die Besucherzahlen. Das Bad hatte dann in den weiteren Sommermonaten – bis auf eine zweiwöchige Auszeit Anfang August – einen sehr guten Zulauf. Der Shuttledienst zwischen dem sich derzeit in Umbau befindenden Naturbad Amstetten und dem Heidebad Hausmening wurde an heißen Badetagen sehr intensiv in Anspruch genommen. Viele der Badenden haben auch heuer wieder die Saisonkarte genutzt. Der Sprungturm und die Wasserrutsche sind die Hauptanziehungspunkte für Kinder und Jugendliche. Veranstaltungen, wie das Mixed Beachvolleyball-Turnier mit dem Tag der Vereine, die Prinzenrollen Bädertour, das Beachsoccer-Turnier und der Sprungturm-Contest lockten viele Besucher in das Heidebad. Auch der erstmalige Schritt zum „Nichtraucher-Freibad“ tat den Besucherzahlen dieses Jahr keinen Abbruch und wurde von der überwiegenden Mehrheit aller Badegäste begrüßt. „Dank der Aufmerksamkeit des Bäderpersonals wurden auch heuer keine schweren Badeunfälle verzeichnet, jedoch ist festzuhalten, dass es speziell am Saisonbeginn einige uneinsichtige Badegäste gab und aufgrund von aggressivem Verhalten sogar die Unterstützung der Exekutive angefordert werden musste“, berichtet Reinhard Walter, Betriebsleiter des Naturbades Amstetten und des Heidebades Hausmening. Den größten Andrang gab es am Samstag, 15. Juli, mit 1.080 verzeichneten Besuchern und Besucherinnen. Die Sommersaison endete am 3. September und die Saunasaison startet voraussichtlich am Montag, 18. September.

Das Freibad Neuhofen an der Ybbs öffnete heuer am 26. Mai. „Aufgrund der durchwegs hohen Temperaturen im heurigen Sommer und vermutlich auch aufgrund der Umbauarbeiten des Freibades Amstetten war die Auslastung des Freibades Neuhofen im Vergleich zu den Vorjahren überdurchschnittlich. Heuer konnten wir um ein Drittel mehr Familiensaisonkarten absetzen als in den Jahren zuvor“, sagt der Amtsleiter von Neuhofen/Ybbs, Michael Schuller. Der Kleinkinderbereich und die Wasserrutsche werden im Freibad Neuhofen besonders gerne genutzt. Auch die Beachvolleyballanlage ist ausgelastet. „Die Schwimmer nutzen vor allem die frühen Morgen- und späten Abendstunden für ihre Runden“, so Schuller. Die Badegäste schätzen die gemütliche und familiäre Atmosphäre und die freundlichen Mitarbeiter. Besonders gut frequentiert waren in der ersten Hitzewelle der 9. Juli, ebenfalls der 15. Juli und der 22. August. Die Schlechtwetterphase Anfang August bescherte auch im Freibad Neuhofen wenig Besucher und Besucherinnen. Der 2. August war der am wenigsten frequentierte Badetag.

Das Freibad Aschbach öffnete wetterbedingt Mitte Mai. Bei Schönwetter beginnt der Saisonstart mit 1. Mai. „Die Auslastung ist im Vergleich zu den letzten Jahren gleich geblieben. Die Besucherzahlen sind zum Vorjahr nahezu ident. Seit dem Umbau und der Modernisierung in den Jahren 2017 und 2018 haben wir im Freibad Aschbach höhere Besucherzahlen“, sagt Aschbachs Bademeister Thomas Griessenberger. Auch hier wird ein kinderfreundliches Badevergnügen großgeschrieben. „Die Eltern schätzen die kompakte Größe des Bades und die Übersichtlichkeit.

Als Elternteil hat man den ganzen Badebereich stets im Blick“, so der Bademeister. Die Anzahl der Saisonkarten liegt zwischen 170 und 200, diese werden meist von den Stammgästen gekauft. Die Mehrheit der verkauften Karten sind jedoch Tageskarten. Das Buffet wurde von den Badegästen gut angenommen. Seit heuer gibt es hier eine neue Pächterin. Im Juli waren die Tage von 8. bis 11. und ebenfalls der 15. und 16. Juli sehr gut besucht. In der zweiten Hitzewelle hatten die Tage von 13. bis 26. August die höchste Frequentierung. Auch das Freibad Aschbach leitet mit dem Schulstart das Ende der Badesaison ein