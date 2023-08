Faszinierende Zaide und bejubelte Konzerte

Nach rund drei Wochen gingen die Donaufestwochen für heuer zu Ende. Das Kulturfestival wird als eines der erfolgreichsten und stimmungsvollsten In Erinnerung bleiben. Auch die Besucherfrequenz und das Echo des Publikums waren bemerkenswert positiv.

Das Herzstück, Mozarts erstes deutsche Singspiel „Zaide“ erfüllte nicht nur Intendantin Michi Gaigg mit Zufriedenheit, auch Festwochen-Präsident Walter Edtbauer zeigte sich über die bejubelte Produktion mehr als erfreut. Mit diesem Stück ist eine Punktlandung gelungen. Nicht nur die fünf Vorstellungen der Oper, einige wegen des regnerischen Wetters in den Rittersaal verlegt, sondern auch die zehn Konzerte an den verschiedensten Orten, darunter zwei in Stift Ardagger, sowie ein Inklusionsprojekt haben das Kulturleben in der Region belebt.

Alte Musik und zeitgenössische Klänge

Viele berührendem überraschende und verzaubernde künstlerische Begegnungen bereicherten das Sommerangebot. Das befruchtende Zusammenspiel Alter Musik mit zeitgenössischen Klängen und berückenden Kontrapunkten ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen und wird von Besucherinnen und Besuchern aus nah und fern angenommen und verfolgt. Es hat sich in den letzten Jahren ein treues und neugieriges Publikum aufgebaut.

Erwähnenswert sind der hohe ehrenamtlichen Einsatz und die freundschaftliche Stimmung bei den Aufführungen. Nächstes Jahr wird die 30. Festwochenausgabe gefeiert. Die Planung ist schon angelaufen. Im Jubiläumsjahr wird Joseph Haydns Oper „Die wüste Insel“ mit dem bewährten L´Orfeo Barockorchester unter der Leitung von Erich Traxler in einer Inszenierung von Manuela Kloibmüller im Zentrum stehen.