Nationalrat Hanger sieht „riesengroße Chance“ für die ÖVP

„Die SPÖ ist mit ihrem neuen Parteiobmann stark nach links gerutscht – mit Forderungen wie 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich und einem Rechtsanspruch auf Pflege. Das geht sich nicht aus, denn Wohlstand entsteht durch Leistung. Auf der anderen Seite haben wir die FPÖ, die auch in der Tonalität stark nach rechts gerückt ist. Ich bin Bundeskanzler Nehammer dankbar für die klare Abgrenzung zu Herbert Kickl. Denn mit ihm ist kein Staat zu machen. Es entsteht also viel Platz in der Mitte, den wir mit unserem Angebot füllen wollen“, analysiert Hanger.

Leider sei die Inflation nach wie vor hoch und das Stimmungsbild in der Bevölkerung so, dass die Regierung zu wenig dagegen tue. De facto sei aber trotz Inflation das Realeinkommen 2022 sogar leicht gestiegen, gerade bei den unteren Einkommensbereichen. „Für 2023 gehen wir von gleichbleibendem Realeinkommen aus, 2024 soll wieder eine Steigerung kommen“, hält Hanger den Kritikern entgegen. Und er erinnert an die Maßnahmen zur Entlastung der Bevölkerung, die Schwarz-Grün schon gesetzt hätten – von der Abschaffung der kalten Progression über die Strompreisbremse (pro Haushalt 2.900 Kilowattstunden um 10 Cent), den Klimabonus in Höhe von 500 Euro, eine Einmalzahlung von 300 Euro für Personen mit niedrigem Einkommen, bis zur Erhöhung des Familienbonus auf 2.000 Euro. „Zudem werden Familienbeihilfen und Sozialleistungen künftig valorisiert. Das ist auch ein Meilenstein in der Familienpolitik“, sagt der ÖVP-Politiker. Für die Wirtschaft habe es, betont Hanger, zum Beispiel den Energiekostenzuschuss in Höhe von 7 Milliarden Euro gegeben, andererseits sei eine Übergewinnsteuer für Energiekonzerne eingeführt worden. „Diese Liste ließe sich noch beliebig lange fortsetzen. Es muss uns einfach besser gelingen, die gesetzten Maßnahmen zu kommunizieren. An den Klimabonus erinnern sich die Leute zum Beispiel kaum noch“, bedauert der Bezirksparteiobmann.

Amstettens Stadtchef Christian Haberhauer wies einmal mehr darauf hin, dass die ÖVP angetreten sei, um „Amstetten besser zu machen“ und es sei auch gelungen, eine Dynamik in der Bezirkshauptstadt zu entfachen. „Wir stehen zur Leistungsgesellschaft und wir haben indirekt fast 1.000 Arbeitsplätze geschaffen, was sich natürlich gut auf die Finanzen auswirkt. Alle angefangenen Projekte – Bad, Hauptplatz, Stadtpflege – sind auch finanzierbar.“ Der Stadtchef wies darauf hin, dass die ÖVP in ihren Reihen viele Kompetenzen abdecke – vom Banker als Finanzstadtrat über die Volksschuldirektorin als Bildungsstadträtin bis hin zum Wirtschaftsstadtrat, der selbst ein Unternehmen führe. Die Hauptthemen für die nächsten Jahre seien Klima und Umwelt (Hauptplatz, Quartier A und Forstheide), Gesundheit (Primärversorungszentrum, Bildungscampus, Landesausstellung 2026), Bildung (Kindergartenoffensive), Versorgungssicherheit (Stadtwerke, Stadtpflege). „Aber im Mittelpunkt all unseres Handelns steht immer der Mensch, wir sind die Kümmerer für die Amstettnerinnen und Amstettner und machen alle Projekte mit ihnen.“

Den Begriff „normal Denkende“, den Landeshauptfrau Mikl-Leitner kürzlich verwendet hat, interpretiert Hanger so, dass sie damit „die Mitte der Gesellschaft“ meine. An einer Debatte was normal oder nicht normal sei, will er nicht teilnehmen. „Für uns ist aber ein klarer Wert, dass Wohlstand durch Leistung entsteht. Gleichzeitig müssen wir jene mitnehmen, die dazu selbst nicht in der Lage sind.“

Für den Herbst rechnet Hanger damit, dass man in Österreich wieder mit wirtschaftlichen Problemen konfrontiert sein werde. „Und da muss es uns als ÖVP gelingen, mit seriöser wirtschaftspolitischer Kompetenz Politik zu machen.“