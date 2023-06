Direktorinnen und Direktoren-Treffen

„Regelmäßiger Austausch und gegenseitige Information sind enorm wichtig. Dadurch gelingt es uns, den Bildungsstandort Amstetten weiter zu stärken und auszubauen“, erklärt Bürgermeister Christian Haberhauer.

Besprochen wurden mit den Direktorinnen und Leiterinnen auch die Themen der Blackout-Sicherheit sowie gemeinsame Projekte der Gemeinde und den Schulen. „Wir haben in Amstetten ein großes Angebot an Bildungseinrichtungen für jede Altersgruppe und in den letzten Jahren noch weitere spezifische Weiterbildungsmöglichkeiten geschaffen“, so Bürgermeister Christian Haberhauer, „denn die Ausbildung ist ein wesentlicher Grundstein für die zukünftigen Arbeitsplätze in der Region.“

Thema war natürlich auch die städtische Kinderbetreuungsoffensive 14+4. „Bis 2030 werden rund 17 Millionen Euro in den Ausbau der Kindergärten und Tagesbetreuungseinrichtungen investiert“, berichtet Bildungsstadträtin Doris Koch. Insgesamt entstehen 14 neue Kindergartengruppen sowie 4 neue Tagesbetreuungseinrichtungen im gesamten Gemeindegebiet. „Aktuell befinden wir uns bereits auf Mitarbeitersuche. Interessierte können sich jederzeit bei der Personalabteilung der Stadt informieren und bewerben“, so Koch.

„Mit dem Karriere-Clubbing findet im Juni erstmals gemeinsam mit dem Verein 'Mein Lehrbetrieb' eine Bildungsmesse für die Lehre statt“, lädt Bürgermeister Haberhauer alle Interessierten in die Wirkstatt nach Hausmening ein. Ab Herbst gibt es zum ersten Mal auch am Bildungscampus im Landesklinikum Mauer einen FH-Lehrgang. „Bildung muss als Ganzes gesehen werden. Sie beginnt bei den Jüngsten im Kindergarten und endet nie“, betont der Bürgermeister.