Große Nachfrage an Ausbildungsplätzen am Bildungscampus Mostviertel

Die Anmeldephase und die Aufnahmeverfahren am Bildungscampus Mostviertel sind im vollen Gange. „Das Feedback und die Zahl der Anmeldungen sind äußerst positiv“, zieht Bildungscampus-Direktorin Manuela Mayer eine erste Zwischenbilanz. So ist etwa im Bereich der Pflegefachassistenz eine Klasse zu 24 Schülerinnen und Schülern bereits voll belegt. „Für Kurzentschlossene besteht noch die Möglichkeit, sich zu informieren und sich anzumelden“, blickt Mayer dem Ausbildungsstart am 2. Oktober 2023 entgegen.

Bildungsangebot in Mauer

„Mit dem Abschluss eröffnen sich vielfältige berufliche Möglichkeiten, ob im Klinikbereich, der rehabilitativen Pflege, der Langzeit- oder Hauskrankenpflege“, informiert Mayer. Der Bildungscampus Mostviertel bietet die Ausbildungsmöglichkeiten für Pflegeassistenz (PA), Pflegefachassistenz (PFA) bzw. die 2-jährige verkürzte PFA-Ausbildung sowie für die neue Operationstechnische Assistenz (OTA). Insgesamt stehen für alle Bildungszweige rund 80 Plätze zur Verfügung. „Die Absolventinnen und Absolventen sind gefragter denn je“, weiß die Kaufmännische Direktorin des Landesklinikums Mauer, Regina Bauer. „Durch die Verknüpfung mit Theorie und Praxis im Rahmen der dualen Ausbildung sollen die Schülerinnen und Schüler bestmöglich auf den Berufseinstieg vorbereitet werden. Wesentlich dabei ist ebenso die persönliche Begleitung und Förderung“, verweist Bauer auf die Synergieeffekte und die Zusammenarbeit zwischen dem Klinikum und Ausbildungsstandort Mauer.

Ausbildungsstart für neuen Gesundheitsberuf

Mit der Operationstechnischen Assistenz (OTA) startet am Standort Mauer ein neuer Gesundheitsberuf in Österreich. „Der Aufgabenbereich liegt in der eigenverantwortlichen Betreuung und Versorgung von Patientinnen und Patienten im Operationsbereich sowie der Assistenz von Ärztinnen und Ärzten bei operativen Eingriffen. Es handelt sich hier um ein neues, spannendes Berufsfeld mit Schwerpunkt auf dem medizinisch-technischen Bereich“, informiert Gabriele Polanezky, Geschäftsführerin der Region Gesundheit Mostviertel GmbH. Die Ausbildungsdauer beträgt drei Jahre. Aktuell sind noch freie Plätze verfügbar. Eine Anmeldung ist unter pflegeschulen.noe-lga.at/ota möglich. Zudem bietet ab Herbst die Fachhochschule St. Pölten das Bachelorstudium „Gesundheits- und Krankenpflege“ am Bildungscampus Mostviertel in Mauer an. 24 Studienplätze stehen zur Verfügung.

Gesundheitshotspot Mauer

„Unser Ortsteil Mauer entwickelt sich durch den Ausbau der vielfältigen Angebote zunehmend zum Gesundheitshotspot mit Mehrwehrt für die gesamte Region“, verweist Bürgermeister Christian Haberhauer auf Landesklinikum, Bildungscampus, FH-Standort sowie das gerade entstehende Primärversorgungszentrum und das geplante neue Reset-Kompetenzzentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrie in unmittelbarer Klinikumnähe. „Ziel ist es, den Gesundheitsstandort Amstetten insgesamt zu stärken. Das bedeutet die bestmögliche wohnortnahe Versorgung für die Amstettnerinnen und Amstettner sowie attraktive Arbeits- und Ausbildungsplätze vor Ort“, ergänzt der Bürgermeister. Nähere Informationen finden Sie unter: www.pflegeschulen-noe.at.