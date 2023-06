Sommerbuffet und Mineralien-Workshop

Zu einem Sommerbuffet mit (Gesprächs-)Impulsen für Alleinlebende lädt das Bildungsznetrum St. Benedikt am 22. Juni, 18 bis 21 Uhr, ein. Allein-Lebende sind in der Gestaltung ihres Alltags sehr unterschiedlich gefordert. Das ungezwungene Ambiente des Bildungshauses bildet den optimalen kreativen Rahmen für Impulse, Anregungen, Gedanken und diesbezüglich bereichernde Gespräche. Diese Lebensform wird mit all ihren Schönheiten, Schwierigkeiten, Fragen und Herausforderungen Thema sein. Bei Outdoor-Übungen, mit Natursymbolen, am Teich und im Garten soll das Leben geschätzt und gefeiert werden, im Kontakt mit sich selbst und mit anderen. Referentin wird die Akad. Psychosoziale Beraterin und Supervisorin Birgit Detzlhofer sein.

Fossilien, Gesteine und Mineralien unserer Heimat

Leo Mader sammelt und bearbeitet seit 25 Jahren Fossilien und Steine. Seine überaus große Sammlung – eingebettet in einen Naturgarten – präsentiert Fossilien, die über 350 Millionen Jahre alt sind. In einer Lehrsammlung werden am 24. Juni, 9 – 12 Uhr, die wichtigsten Gesteinsarten erklärt. Für die besonders Interessierten öffnet er sogar die Privatsammlung im Keller. Außerdem gibt es Informationen zur Steinebearbeitung. Die Anreise nach Weyer wird nach der Anmeldung organisiert.