Diplomlehrgang am Bildungscampus Mostviertel abgeschlossen

Der Bildungscampus Mostviertel verabschiedete kürzlich 31 Absolventinnen und Absolventen des Diplomlehrganges des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege im Rahmen einer Feier im Festsaal des Landesklinikum Mauer. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner richtete ihre Glückwünsche in einer Videobotschaft an die Absolventinnen und Absolventen: „Sie können stolz auf sich sein. Eine gute Ausbildung legt den Grundstein für Ihren Erfolg, aber vor allem für ein erfülltes Berufsleben. Die Welt steht Ihnen offen. Nutzen Sie die Chancen, die Ihnen das Leben bietet. Vertiefen Sie Ihre Laufbahn oder starten Sie beruflich durch, aber vor allem, verwirklichen Sie Ihre Träume und folgen Sie Ihrem Herzen.“

Als Vertretung der Landesgesundheitsagentur gratulierte Vorstand Alfred Zens persönlich den Absolventinnen und Absolventen zu ihren hervorragenden Leistungen und überreichte gemeinsam mit Schuldirektorin Manuela Mayer die Diplome. Schuldirektorin Manuela Mayer bedankte sich bei allen, die am Gelingen der Ausbildung beteiligt waren und wünschte den Absolventinnen und Absolventen alles Gute für die Zukunft.

Pflegekräfte gefragt wie noch nie

Die Ausbildungsmöglichkeiten in der Pflege sind vielfältig und qualifizierte Pflegekräfte sind gefragt wie nie. Der Bildungscampus Mostviertel bietet hier verschiedene Möglichkeiten in der Aus- und Weiterbildung wie z. B. die Ausbildung zur einjährigen Pflegeassistenz (PA), die zweijährige Pflegefachassistenz (PFA) oder seit Herbst 2023 die dreijährige Ausbildung zur Operationstechnischen Assistenz (OTA). Zudem werden Fortbildungen in der Gerontopsychiatrischen Pflege im Akut- und Langzeitbereich, Weiterbildungen der Pflege bei psychiatrischen Erkrankungen und Deeskalation sowie Sonderausbildungen in der Intensiv- und Anästhesiepflege und Pflege bei Nierenersatztherapie angeboten.

Alle Infos und Details zu den Lehrgängen sowie den Sonder- und Weiterbildungen des Bildungscampus Mostviertel erhalten Interessierte beim nächsten Online-Infoabend am 18. Oktober und auf der Homepage www.pflegeschulen-noe.at.

Gerade gestartet hat die Fachhochschule St. Pölten mit dem Bachelorstudiengang für Gesundheits- und Krankenpflege am Standort Mauer. Mit diesem wegweisenden Programm wird den Menschen in der Region Mostviertel eine weitere erstklassige Ausbildungsmöglichkeit im Pflegebereich eröffnet.