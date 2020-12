Es war so etwas wie der Probegalopp für das kommende Wochenende: der Massentest des Bildungspersonals. Dieser ging am vergangenen Samstag und am Sonntag an drei Stellen in der Region über die Bühne: in der Eishalle Amstetten, in der Sporthalle Waidhofen und in der Mostviertelhalle Haag.

Die Teilnahme war dabei sehr gut. Insgesamt etwa 2.200 von möglichen 3.300 Personen, also zwei Drittel, ließen sich an einem der drei Standorte testen. Dabei gab es nur vier positive Fälle zu verzeichnen. Durchgeführt und organisiert wurden die Testungen vom Bundesheer. „Es hat alles komplett problemlos funktioniert. Auch das Computersystem, dass ja im Vorfeld bei anderen Tests ausgefallen sein dürfte, ist stabil geblieben“, berichtet Oberst Rudolf Halbartschlager.

Geringe Verweildauer an den Standorten

Die durchschnittliche Verweildauer war sehr gering und bewegte sich im einstelligen Minutenbereich. Selbst zu den Stoßzeiten ging es rasch. „Die längste Zeit, die wir vom Eintritt bis zum Verlassen des Gebäudes gestoppt haben, war einmal elf Minuten in der Amstettner Eishalle. Meistens ging es aber sogar deutlich schneller. Ich denke, damit können wir mehr als zufrieden sein“, analysiert Halbartschlager.

Zufrieden zeigten sich auch die Testteilnehmer über den Ablauf. So erhielt das Bundesheer viel positives Feedback für die Organisation. „Das viele Lob ist ein sehr schönes Zeichen. Einer hat sogar gesagt, dass er nicht gewusst hat, dass Soldaten so höflich sein können“, freut sich Halbartschlager.

Der Großteil der Getesteten wählte übrigens den Samstag-Termin, und hier im Besonderen den Vormittag als Testzeitpunkt. Auch viele Vertreter der Bezirksgemeinden nützten die Chance und machten sich einen Eindruck über die Organisation. „Dass wir noch am Vortag Probedurchgänge gemacht haben, hat sich sehr bezahlt gemacht. Das haben wir den Gemeinden auch mitgegeben“, schildert Halbartschlager.