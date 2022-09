Birnbäume liefern heuer mageren Ertrag

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Grund für den geringen Ertrag der Birnbäume, die empfindlicher sind, als die Apfelbäume, dürfte vor allem die Witterung im Frühjahr gewesen sein. "Es hat gedauert, bis es wirklich warm wurde. Wir sind lange nicht über zehn Grad hinausgekommen, auch zur Zeit der Birnblüte nicht, und bei dieser Temperatur fliegen Bienen und andere Insekten eben ungern", erklärt Ennser. In normalen Jahren werden rund 8.000 bis 12.000 Tonne Birnen in der Region geerntet, heuer werden es wohl nur zwischen 2.000 und 5.000 Tonnen sein.

Der Primus der Mostbarone, Leopold Reikersdorfer aus Neuhofen an der Ybbs, hat aber auch eine gute Nachricht: "Wir haben in der Vorwoche zum ersten Mal geerntet und gepresst und die Qualität der Birnen ist sehr gut - sowohl was den Zuckergehalt als auch den Säurewert anbelangt." Er ist trotz der geringeren Ernte zuversichtlich, dass die Produzenten ihren Kunden hochwertige Moste anbieten werden können. "Es wird zwar weniger reinsortige Moste geben, aber wir werden mengenmäßig übers Jahr kommen. Im nächsten Herbst wäre dann allerdings eine gute Birnenernte wichtig", betont Reikersdorfer.

Der Obstpreis wird, so Ennser, voraussichtlich bei 100 bis 110 Euro für eine Tonne Äpfel liegen, für Birnen noch ein wenig darüber. "Das Aufklauben sollte sich also doch auszahlen."

Aber nicht nur die schlechtere Ernte, macht den Mostproduzenten aktuell Sorgen, sie bangen auch um die Birnbäume selbst. "Denn durch den virösen Birnenverfall sterben sie uns unter den Fingern weg", formuliert Ennser drastisch. Derzeit halte sich die Menge, die jährlich nachgepflanzt werde, mit der Anzahl der Bäume, die eingehen, zwar noch die Waage, aber langfristig sei die Entwicklung besorgniserregend. Befallenen Bäume erkenne man anfangs daran, dass sich ihre Blätter schon im Juli rötlich verfärbten - nach acht bis sechs Jahren seien sie dann meist endgültig kaputt.

Um den Bestand der Birnbäume langfristig zu sichern, wird im Herbst im Mostviertel ein Expertensymposium mit Teilnehmern aus Deutschland, der Schweiz und Österreich stattfinden. "Da geht es darum, wie wir das Problem im Blick auf die nächsten Jahrzehnte in den Griff bekommen können. Vermutlich wird es Bäume brauchen, die widerstandsfähiger sind", sagt Ennser und kündigt da auch gleich einen Testlauf an. Bei 19 Landwirten werden auf neuen Unterlagen, die die Virusverbreitung hemmen sollen, fünf bis sechs Mostobstsorten gepflanzt, deren Entwicklung man dann bis 2030 genau beobachten wird.

Baumpflanzaktion läuft noch bis 26. September

Genauso wichtig, wie derartige Experimente, ist für den Erhalt der Obstbaumkulturen im Mostviertel die jährliche Pflanzaktion, die noch bis 26. September läuft. "Im Vorjahr wurden dabei 3.200 Bäume gesetzt und auch heuer haben wir schon ähnlich viele Bestellungen", freut sich Moststraßenobfrau Michaela Hinterholzer über diesen Erfolg. Sie rät Gartenbesitzern dazu, die Aktion noch rasch zu nutzen. "Denn auf dem freien Markt bekommt man um diesen Preis keinen Obstbaum in so hoher Qualität, noch dazu gleich mit Mausgitter, Pflanzstäben und Stammschutz."

Alles zur Aktion und wo die Baumsets zu haben sind gibt es unter: www.gockl.at/pflanzaktion

Sortenbestimmung am 12. und 13. September

Und für alle die nicht wissen, welche Früchte der Baum in ihrem Garten oder auf ihrer Wiese eigentlich trägt, gibt es auch heuer wieder die Sortenbestimmungstage. Schon am Montag, 12. September und am Dienstag, 13. September, können Interessierte fünf bis zehn reife, unversehrte Früchte pro Baum in einem Papiersackerl zu einer der Abgabestellen bringen, wo sie dann von Pomologinnen begutachtet werden. Eine zweite Runde findet dann am 17. und 18. Oktober statt.

Die Abgabestellen und weitere Infos sind zu finden unter: www.gockl.at/sortenvielfalt

