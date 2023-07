Öffentlicher Obstgarten entsteht in Mauer

„Der Obstgarten wird eine große Vielfalt an Obstbäumen und -sträuchern bieten. Bei der Auswahl der Sträucher wurde auf eine gute Umweltverträglichkeit geachtet. Das Projekt bringt in Mauer eine Verbesserung für das Mikroklima, für das Ortsbild sowie für den Natur- und Artenschutz mit sich“, erklärt Vizebürgermeister Dominic Hörlezeder.

„Konkret werden 21 unterschiedliche Sorten gesetzt. Neben klassischen Streuobstsorten wie Apfel und Birne wird es auch Marillen, Dirndln, Holunder und eine breite Auswahl an Beeren geben. Das freut nicht nur die heimische Tierwelt, sondern auch alle, die gerne frisches Obst zuhause haben“, so Umweltgemeinderätin Michaela Pfaffeneder. Denn „der Obstgarten bietet den Bürgerinnen und Bürgern kostenlos die Möglichkeit, frisches Obst zu ernten und kann auch gerne von Schulklassen genutzt werden. Ich bedanke mich ganz herzlich für die tolle Vorarbeit des Dorferneuerungsvereins Mauer, der dieses Projekt vorangetrieben und geplant hat“, so Ortsvorsteher Manuel Scherscher.