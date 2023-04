Mostviertel in Sachen Birne weltweit an der Spitze

Rechtzeitig zu Beginn des Mostfrühlings traf sich die Cider- und Streuobstelite aus Europa, Kanada und USA vergangenes Wochenende zum gemeinsamen Fachsimpeln. Dabei ging es um Streuobstprodukte im Handel, die Auswirkungen des Klimawandels, die weltweite Cider-Entwicklung, Birnenverfall und Ursachenforschung sowie um den Austausch untereinander.

Was den Kongress im Relax-Resort Kothmühle so interessant machte, waren die rund neunzig internationalen Vortragenden und Experten aus Österreich und anderen europäischen Ländern sowie Übersee. Das umfangreiche Programm reichte von der aktuellen Forschung im Mostbirnenbereich und deren genetische Vielfalt über den ökologischen Mehrwert beim Streuobstanbau, diverse Initiativen und Aktivitäten angesichts des Klimawandels bis zur Podiumsdiskussion über nachhaltige Streuobstprodukte im Handel.

„Wissen muss in der Region gebündelt werden“

Für den Vorsitzenden der Generalversammlung der Mostviertel-Tourismus GmbH und Gastgeber, Johannes Scheiblauer, war dieser Birnenkongress auch ein Signal, dass sich das Mostviertel in Sachen Birne weltweit an die Spitze stellt: „Alles, was man zum Thema wissen kann, muss hier in der Region gebündelt sein“.

„Der Kongress war vom Team der Moststraße sehr gut vorbereitet und es ist gelungen, auch namhafte internationale Vortragende und Experten ins Boot zu holen. Besonders wichtig waren die Erkenntnisse der HBLA und vom Bundesamt Klosterneuburg, wo in den letzten Jahren sehr viel in Sachen Birnenverfall geforscht wurde und man deren Ursachen mittlerweile sehr gut kennt. Insgesamt war es ein guter Austausch von Vortragenden und Produzenten und von Mostliebhabern“, zog Moststraßen-Obfrau Michaela Hinterholzer ein positives Resümee. Ganz besonders aufpassen müsse man auf die Altbestände bei den Mostbirnbäumen, die vom Verfall nicht so betroffen wären wie der Jungbestand. Vor allem an der Baumpflege gelte es in Zukunft zu arbeiten. Da hoffe man auch auf die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse. Stolz auf die „hochkarätige Veranstaltung“ zeigt sich auch Mostbaron-Primus Toni Distelberger: „Wichtig war das Netzwerken mit bestehenden und neuen Kontakten und man kann immer etwas lernen von den anderen, wenn es um Streuobst oder Birnen geht, die es nirgends so zahlreich gibt wie bei uns, und wir konnten uns als weltweit einzigartige Birnenregion präsentieren“.

Das sehenswerte Rahmenprogramm führte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in das MostBirnHaus in Stift Ardagger ebenso wie zum Genussbauernhof Distelberger in Gigerreith und zum Mostsommelierbetrieb Haselberger in Hofkirchen bei St. Valentin. Bei Pihringers Moststubn in Winklarn konnte man bei einer Vorführung der mobilen Hebebühne für Streuobst dabei sein. Höhepunkt des ausführlichen Rahmenprogramms war der Besuch des Cider- und Spring Festivals in der Amstettner Remise mit regionalem Street Food, diversen Ausstellern, Obstshow, Vorträgen und Verkostungsmöglichkeiten.

