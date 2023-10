Informativer Blaulichttag in Ulmerfeld-Hausmening

Bei der Station des Roten Kreuzes zeigten die beiden ehrenamtlichen Sanitäterinnen des Roten Kreuzes Amstetten, Isabell Klinger und Isabella König, welche Ausrüstung sie bei einem Einsatz dabeihaben müssen. Die Besucherinnen und Besucher durften eine Trage ausprobieren, den Puls und Sauerstoffgehalt messen lassen, und die Sanitäterinnen zeigten, wie optimale Wundversorgung erfolgen sollte. Zusätzlich wurde die Reanimation im Falle eines Herz-Kreislaufversagens beziehungsweise bei Atem- und Kreislaufstillstand bei einer Puppe dargestellt.

Bei der Station des Bundesheeres wurden die Maschinengewehre MG74 und ein schweres SSG Barrett M82A1M präsentiert. Soldaten des Jägerbataillons 12 der Ostarrichi-Kaserne Amstetten erklärten die Ausbildungsschritte und Grundvoraussetzungen der Scharfschützen, die Gliederung und verschiedenen Teilabschnitte, die benötigten Kenntnisse und Voraussetzungen für die Eignungsprüfung und die Ausrüstung des Bundesheeres.

Die Polizei gab den Besucherinnen und Besuchern wertvolle Tipps und Verhaltensmaßnahmen gegen Cyberkriminalität. Wissen über die Polizei, welche Aufgaben und Ausrüstung die Polizei hat, und Verhaltensmaßnahmen in schwierigen Situationen – nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch bei Gefahren in Alltagssituationen an verschiedenen Orten – wurden informativ vermittelt.

Mit der Freiwilligen Feuerwehr kam man mit einem Wechselladefahrzeug mit Ladekran hoch hinaus. Auf 25 Metern Höhe bekamen die Besucher ohne Höhenangst einen tollen Ausblick über den Bezirk Amstetten. Mit dem Wechselladefahrzeug werden vor allem Pkw-Bergungen durchgeführt. Zusätzlich wurden die Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr, wie das neue Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF3 der Freiwilligen Feuerwehr Ulmerfeld-Hausmening präsentiert.

„Als Sicherheitspartnerin für Ulmerfeld-Hausmening-Neufurth ist mir dieser Tag sehr wichtig. Die Blaulichtorganisationen können ihre Tätigkeiten präsentieren, es wird verdeutlicht, wie wertvoll sie für unsere Bevölkerung sind und die Besucherinnen und Besucher werden über ihre Aufgaben informiert“, erwähnt Martina Wadl. Für Speisen und Getränke sorgte die Freiwillige Feuerwehr Ulmerfeld-Hausmening. Für die Kinder gab es ein umfangreiches Programm, wie Schauübungen, Wasserball, Bastel- und Malstationen, die Simulation eines Wohnhausbrandes und die Begutachtung verschiedener Einsatzfahrzeuge.