„Dieses Manifest für das Klima ist das Papier nicht Wert, auf dem es gedruckt ist. Es handelt sich nur um Soll-Bestimmungen. Jetzt, weil bald Wahlen sind, hüpft die ÖVP auf den Zug von Greta Thunberg auf“, ärgert sich Gemeinderat Wolfgang Laaber. Wie die NÖN berichtete, hat der Blindenmarkter Gemeinderat mit den Stimmen der ÖVP und einer der SPÖ (Tomas Tröscher) ein Manifest für Klima- und Umweltschutz beschlossen. Laaber kritisiert, dass sich die Gemeinde beim Umweltschutz selbst nicht an die Empfehlungen hält.

„Zum einen sollen Versiegelungen vermieden werden. Aber etwa bei der Ortsplatzgestaltung regieren jetzt schon wieder Asphalt und Beton. Außerdem werden hunderte Laufmeter Granitsteine und Pflasterung aus China importiert. Die werden mit Kinderarbeit gemacht. Dass man das Material aus China bezieht, widerspricht dem Klimagedanken. Nur 50 Kilometer entfernt gibt es bei Mauthausen nämlich einen nahen Anbieter“, so Laaber weiter.

„Im Vorjahr hat man 354 Bäume geschlägert“

Ein weiterer Teil des Manifestes ist der Erhalt des Baumbestandes und Bepflanzungsaktionen. Auch hier ortet Laaber einen Widerspruch zwischen den Plänen und Taten der Gemeinde. „Im Vorjahr hat man 354 Bäume in der Au geschlägert. Jetzt will man wieder neu pflanzen. Auch beim Parkplatz hinter der Gemeinde hätte man Bäume setzen können, aber nichts getan. Viel mehr versiegelt man immer weiter“, führt Laaber aus. Für ihn sei bemerkenswert, dass die ÖVP jetzt das Klima-Thema anspricht, nachdem man ihn selbst jahrzehntelang dafür „ausgelacht“ habe. Er habe zwar nicht dagegen gestimmt, weil die Idee, etwas für den Umweltschutz zu tun, ja gut sei. Laaber enthielt sich jedoch der Stimme.

Mit den Vorwürfen konfrontiert betont Bürgermeister Franz Wurzer bezüglich der Steine aus China: „Herr Laaber wurde schon zwei Mal informiert, dass es keinen österreichischen Granit mehr gibt, da er zu teuer ist. Er wird nur mehr zu Schotter verarbeitet. Das ist die Auskunft der Strassenmeisterei Blindenmarkt.“ Die Baumschlägerungen seien notwendig gewesen. Es habe Gefahr gedroht. „Wolfgang Laaber kann leicht reden, weil er keine Verantwortung trägt. Wir werden die Bäume aber weiterhin schlägern, bevor sie umfallen. Und auch immer wieder nachsetzen.“

Wurzer hält die Kritik am Manifest für übertrieben. „Wir werden in Österreich, Deutschland und Mitteleuropa die Welt sicher nicht retten können. Aber man kann auch schwer gegen diese Maßnahmen sein. Ich denke alles, was in diese Richtung geht, ist positiv.“