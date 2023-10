Projekt um leerstehende Flächen in der Region

Die Veranstaltung wurde von Bürgermeister Johannes Pressl, Kleinregionssprecher von Donau-Ybbsfeld und Bürgermeisterin Michaela Hinterholzer, Kleinregionssprecherin von Ostarrichi-Mostland, eröffnet. Der neue Bürgermeister von Blindenmarkt, Albert Brandstetter, stellte sich vor und wurde herzlich in der Gemeinschaft willkommen geheißen. „Der gemeinsame Austausch der beiden Kleinregionen Donau-Ybbsfeld und Ostarrichi-Mostland ist ein wichtiger Motor für die Region. Hier diskutieren die Gemeinden auf Augenhöhe und holen immer wieder wichtige Partner an Bord, etwa die Wirtschaftsraum Amstetten GmbH. Die Kleinregionen sind der Raum für neue Themen, Ideen und Projekte – so entstehen Entwicklungen, die allen Bewohnerinnen und Bewohnern etwas bringen“, betonte Pressl

Projekte im Rahmen der Wirtschaftsraum Amstetten GmbH

Zur Sitzung eingeladen war auch die Wirtschaftsraum Amstetten GmbH (WRA) und die daran ebenfalls beteiligten Gemeinden Allhartsberg und Aschbach-Markt. Besprochen wurde ein gemeinsames Projekt zur digitalen Erhebung von Leerstand und Brachflächen in der Region, das mit innovativen Technologien arbeitet und durch Nutzung bestehender Daten die leerstehenden Flächen auf Knopfdruck zeigen kann.

Wieder einmal stand auch die Kinderbetreuung auf der Tagesordnung. Die Gemeinden der beiden Kleinregionen wollen eine hochwertiges Angebot für ihre jungen Bewohnerinnen und Bewohner sicherstellen.

Plattform für Austausch und Zusammenarbeit

Weiters tauschten sich die Gemeindevertreter über Potenzialflächen für Gewerbe aus sowie zur regionalen Leitplanung, einem Schlüsselinstrument für die zukünftige Entwicklung der Region. Die WRA- Themen sollen künftig regelmäßig in den gemeinsamen Kleinregionssitzungen behandeln werden, um eine enge und grenzübergreifende Zusammenarbeit sicherzustellen. „Die beiden Kleinregionen Ostarrichi-Mostland und Donau-Ybbsfeld umfassen eine starke und zukunftsfähige Region mit Strahlkraft nach außen. Gemeinsam treiben wir wichtige Projekte voran“, sagt Michaela Hinterholzer, Kleinregionssprecherin von Ostarrichi-Mostland.

Gemeindezugehörigkeit der Kleinregionen

Kleinregion Donau-Ybbsfeld: Donau-Ybbsfeld: Ardagger, Blindenmarkt, Ferschnitz, Neustadtl/Donau, St. Georgen/Ybbsfelde, Viehdorf (6 Gemeinden).

Kleinregion Ostarrichi-Mostland: Amstetten, Euratsfeld, Neuhofen/Ybbs, Oed-Oehling, Wallsee-Sindelburg, Winklarn, Zeillern (7 Gemeinden).

Wirtschaftsraum Amstetten GmbH: Die Gemeinden der beiden Kleinregionen (ohne Blindenmarkt) sowie Allhartsberg und Aschbach-Markt (14 Gemeinden). Die Wirtschaftsraum Amstetten GmbH ist eine interkommunale Kooperation zur Schaffung von Standortvoraussetzungen für Wirtschaft und Arbeitsplätze ohne Konkurrenz, um Boden- und Ressourcenverbrauch zu reduzieren und bestehende Gewerbe-/Industrieflächen für große Projekte zu nutzen.