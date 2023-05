Neuer Leiter bei Blutspendeaktion in Seitenstetten

Demnächst besteht wieder die Möglichkeit zum Blutspenden in Seitenstetten. Zum 114. Mal wird am 31. Mai wird diese Aktion, wie gewohnt in Zusammenarbeit der Freiwilligen Feuerwehr Seitenstetten-Markt mit der Blutspendezentrale für Wien, NÖ und Burgenland, in der neuen Mittelschule in der Zeit von 14.30 Uhr bis 20 Uhr stattfinden.

Anfang März wurde heuer die Leitung der Blutspendeaktion von Johann Schwingenschlögl an Fritz Schoberberger übergeben. Dabei hat Marlies Grabner von der Gebietsbetreuung der Blutspendezentrale gleich einen Lokalaugenschein bei der Blutspendeaktion in Seitenstetten durchgeführt und bedankte sich bei Johann Schwingenschlögl für 25 Jahre ehrenamtliches Engagement.

Fritz Schoberberger freut sich sehr auf die neuen Aufgaben – vor allem, weil die Blutspendeaktion im Ort sehr beliebt ist. Auch aus den umliegenden Gemeinden kommen stets zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Aus dem aktuellen Rückblick der Blutspendeaktion vom März geht hervor, dass bisher tatsächlich 13.154 Personen in Seitenstetten Blut gespendet haben. Übrigens fand die erste Aktion in Seitenstetten bereits am 13. November 1960 statt.

