Waidahammer: Hochwasserschutz soll im Herbst fertig sein

„Die Gemeinden Amstetten und Euratsfeld arbeiten bei diesem Projekt am Zauchbach von Beginn an zusammen, um den Schutz von 28 Bewohnerinnen und Bewohnern zu gewährleisten“, erklärt Amstettens Bürgermeister Christian Haberhauer.

In Waidahammer sollen ja das Gasthaus Hilmbauer und das Privathaus Sommer mit einem Betonwall vor Hochwasser geschützt werden. In die Öffnungen dieses Dammes können im Ernstfall rasch mobile Elemente eingesetzt werden, wodurch ein Polder entsteht, der die Flut von den Häusern fernhalten soll. Mit einer Pumpe wird bei Starkregen das Wasser aus dem Inneren des Polders in den Bach geleitet. „Die Außeneinfriedung in Waidahammer ist fast fertig und auch das Pumpwerk steht als Bauwerk schon da. Die Pumpen sind aber noch nicht installiert“, berichtet Dieter Stadlbauer, Referatsleiter Wasserwirtschaft und Infrastruktur Amstetten, über den Stand des Projekts. Bis Herbst sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Das gilt auf Euratsfelder Seite auch für den Bauernhof Bruckmühle der ebenfalls einen Hochwasserschutz bekommt. „Die beiden Projekte müssen Hand in Hand gehen, damit im Ernstfall durch den Schutz in Waidahammer die Bruckmühle nicht stärker überflutet wird“, sagt Stadlbauer.

Schutzmaßnahmen auch für Unterlieger

Drei Anwesen weiter unten am Zauchbach sollen in der Folge ebenfalls einen Hochwasserschutz bekommen, der aus Erdwällen und zum Teil aus mobilen Verschlüssen bei Türen und Fensteröffnungen bestehen wird, die ein Eindringen des Wassers in die Gebäude verhindern sollen.

Wie wichtig die Schutzmaßnahmen sind, hat kürzlich der Starkregen gezeigt, der den Zauchbach über die Ufer steigen ließen. Die Anrainer kamen nur haarscharf ohne Schäden davon. „Hinsehen und präventiv Maßnahmen setzen, um Land und Leute zu schützen, ist daher unser oberstes Gebot“, sagt Amstettens Umweltgemeinderätin Michaela Pfaffeneder.

Haberhauer und der Euratsfelder Bürgermeister Johann Weingartner heben die gute Zusammenarbeit bei der Planung und Umsetzung des Vorhabens hervor. „Das Großprojekt Hochwasserschutz an der Zauch wird Schritt für Schritt abgewickelt. Nach der Fertigstellung des Bauabschnitts Waidahammer kommenden Herbst geht es mit den anderen Bauabschnitten des Großraumprojekts weiter“, sagt Weingartner.

Die Investitionskosten belaufen sich bei diesem gemeindeübergreifenden Projekt auf 678.000 Euro. Von Bund und Land erhalten die Gemeinden dafür eine Unterstützung von je 43 Prozent.

