Botschaft an Corona-Demonstranten am Aschbacher Rathausplatz

Jeden Montag ziehen derzeit Kritiker der Corona-Politik der Regierung und der Impfpflicht durch Aschbach. Die Mehrheit davon kommt von auswärts. An sie richten nun Aschbacher Bürger, die sich gestört fühlen und nicht nachvollziehen können, warum die Protestaktionen ausgerechnet in ihrer Gemeinde stattfinden, mit einem Transparent am Rathausplatz eine Botschaft.

Lesezeit: 1 Min Red. Amstetten