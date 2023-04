41 Winklarner Ratschenkinder on Tour

In Österreich lebt der Brauch noch in vielen Orten und sogar auch in kleineren Städten. Der Überlieferung zufolge schweigen zwischen dem Gloria am Gründonnerstag und Ostern die Glocken, weil sie „nach Rom geflogen“ sind. Da die Kirchenglocken zumeist eine festliche Stimmung ausdrücken, ist ihr Geläute in der Zeit des Leidens und Sterbens Jesu nicht angebracht.

