Brauch wird wiederbelebt Amstettner Ratscher stehen schon in den Startlöchern

Lesezeit: 2 Min WZ Wolfgang Zarl

Das Ratschen hat in der Salesianerpfarre Amstetten Herz Jesu eine gute Tradition. Foto: Wolfgang Zarl

"Ratschen in Patschen" und nur online hieß es in den letzten zwei Jahren aufgrund der Pandemie. Doch heuer lassen die Pfarren diesen schönen Brauch wieder aufleben. Auch in der Salesianerpfarre Amstetten Herz Jesu sind am Karfreitag und Karsamstag daher wieder die Ratschenkinder unterwegs.