Melitta Ott zelebrierte als „Leutbitterin“ schon 2000. Hochzeiten

In Zeiten, in denen es hierzulande den Begriff „Wedding Planner“ noch gar nicht gab, hat Melitta Ott bereits Braut und Bräutigam am Tag der Hochzeit unterstützt. Als Leutbitterin, fesch gewandet mit Frack und Zylinder, geleitet sie nämlich seit 1993 die Brautpaare durch den gesamten Hochzeitstag.

Mehr als 2.000 Pärchen begleitet

Mittlerweile sind es über 2.000 Pärchen, denen Melitta Ott (62) den schönsten Tag im Leben bereiten durfte. „Vielleicht mache ich das so gerne, weil ich mit meinem Hubert seit 42 Jahren verheiratet bin und wir uns noch immer lieben! Das mag für manche kitschig klingen, aber es ist die Wahrheit. Für mich ist der Hochzeitstag das Fest der Liebe und ich wünsche allen Brautpaaren, dass sie mindestens so glücklich werden wie wir zwei. Ich bin halt eine Verfechterin der Ehe!“

Foto: Mostviertlerwirt Ott

Die Romantikerin warnt aber davor, sich zu sehr von Promihochzeiten, etwa in Königshäusern oder von Filmsternchen, inspirieren zu lassen. Was da in den Sozialen Medien kursiere, entspreche nicht der Realität. „Schlussendlich geht es um einen selbst und um Authentizität. Man heiratet schlussendlich nicht wegen des Festes als solchem, sondern weil man seinen Partner über alles liebt“, ist Ott überzeugt.

Der Ringtausch liegt wieder im Trend

Die Pandemie verschaffte bekanntlich eine unfreiwillige Hochzeitspause, doch mittlerweile sei der Ringtausch wieder mehr als en vogue, wie die Leutbitterin bestätigt. „Und das ist gut so! Auch kristallisieren sich nun zwei Trends heraus, die früher nicht so zu verspüren waren: Man heiratet entweder groß mit bis zu 150 Gästen oder im ganz kleinen Kreis nur mit den Trauzeugen“, berichtet Melitta Ott und ergänzt: „Krachen lassen es alle gleichsam.“

Und nun kommt die Leutbitterin ins Spiel: Welche Aufgabe hat sie eigentlich? „Wenn man so will, dann kann man mich als Regisseurin der Hochzeit bezeichnen. Am Tag der Tage kümmere ich mich um den Abschied von Braut und Bräutigam vom Elternhaus und geleite sie standesgemäß zu den Örtlichkeiten der Trauung. Ich stelle auch den Hochzeitszug zusammen, teile die Sitzordnung in der Kirche ein und helfe anschließend in der Location den Gästen, Platz zu finden. Nach dem Fototermin begleite ich schließlich die Gäste samt Brautpaar zum Hochzeitsschmaus“, schildert die Seitenstettnerin.

Foto: Mostviertlerwirt Ott

Auch beim anschließenden Festakt, wie dem Eröffnungstanz, dem Torte-Anschneiden und der Brautentführung, stehe sie zur Seite. Und am Ende des Tages folgt dann die Verabschiedung des Brautpaars in die Hochzeitsnacht. Ihren Service bietet die Leutbitterin übrigens für Brautpaare, die im familieneigenen Gasthaus, dem Mostviertlerwirt Ott in Seitenstetten, ihre Hochzeit feiern, kostenlos an.

Jeden Samstag bis Ende September ist Melitta Ott heuer noch als Leutbitterin im Einsatz. „Am 26. August veranstalten wir darüber hinaus nach drei Jahren Pause auch wieder unseren großen Sommernachts-Brautball – mittlerweile den Siebten –, wo die Paare nochmals in ihren Brautoutfits feiern können. Ich bin nämlich überzeugt davon, dass man nicht oft genug seine Hochzeit feiern kann, mag sie noch so lange her sein. Mein Vergleich mag vielleicht nicht alle ansprechen, aber ich finde, auch eine Ehe gehört gewartet. Wenn so mancher mit seinem Ehepartner so liebevoll umgehen würde wie mit seinem Auto, dann wäre alles paletti!“