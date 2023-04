Fußwaschung am Gründonnerstag

In manchen Pfarren ist es Tradition, dass zwölf Personen - etwa Pfarrgemeinderäten oder verdienten Pfarrmitgliedern - bei der Gründonnerstags-Liturgie die Füße gewaschen werden. Denn vor dem Letzten Abendmahl hat auch Jesus seinen Jüngern laut biblischer Überlieferung die Füße gewaschen.

„Er wollte damit zeigen, dass der Dienst am Menschen für ihn das wichtigste ist - auch wenn es sich dabei um eine vermeintlich niedrige Aufgabe handelt“, erinnert Pfarrer Pater Hans Schwarzl, der diesen Dienst am Gründonnerstag beim Gottesdienst in der Salesianerpfarre Amstetten um 19 Uhr durchführt.

