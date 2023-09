Neues Wimmelbuch für Neugeborene

Umgesetzt wurde das Projekt von Sandra Friedl-Brenner und Lukas Friedl in Zusammenarbeit mit Bildungsgemeinderätin Helga Seibezeder im Rahmen der familienfreundlichen Gemeinde.

„Im Wimmelbuch finden sich verschiedenste Situationen an unterschiedlichen Schauplätzen in Amstetten“, erzählt Sandra Friedl-Brenner von unzähligen kleinen Bildergeschichten am Hauptplatz, beim Schloss Ulmerfeld oder am Bahnhof. „Mit den Illustrationen möchten wir die Fantasie und Kreativität der Kinder anregen“, so Friedl-Brenner.

„Ob Feste, Vereinsleben, Verkehrssituationen oder Freizeittipps – gezeigt wird ein vielfältiges Gesamtbild der Stadt und der Amstettnerinnen und Amstettner. Damit soll es auch eine identitätsstiftende Wirkung entfalten“, so Bildungsgemeinderätin Helga Seibezeder, die auch auf den pädagogischen Wert so mancher dargestellten Szene hinweist. „Es gibt viel zu entdecken. Ich wünsche allen viel Spaß beim Suchen und Finden“, sagt Bürgermeister Haberhauer.

Eltern erhalten die Gutscheinkarte sowie das Wimmelbuch im Rahmen der Beurkundung des Kindes im Referat Personenstandswesen im Rathaus. Zudem ist das Buch in limitierter Auflage in der Sunshine Gallery, der Buchhandlung Stöckl sowie der Trafik am Bahnhof erhältlich.