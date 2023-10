Die Menschen im Mostviertel standen selten im Zentrum der großen Geschichte. In ihren Biografien aber spiegeln sich die Auswirkungen großer Ereignisse und bedeutender Entwicklungen wider. Dieser Buchband versammelt 15 Biografien von bekannten und unbekannten Menschen, die in den letzten beiden Jahrhunderten in der Region gelebt haben. Sie alle, Bischof und Bauer, Kleinhäusler und Künstler, Greißlerin und Gutsbesitzerin, ermöglichen mit ihren Lebensgeschichten überraschende und neue Einblicke in die Geschichte des Mostviertels. Der Herausgeber des Buches, Thomas Buchner, wird das Buch am 12. Oktober, 19.30 Uhr, im BildungsZentrum St. Benedikt vorstellen.

Eva Zankl und Thomas Buchner sind die Herausgeber des Buches „Mostviertler Biografien“. Foto: Stadtarchiv Amstetten