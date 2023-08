Buchpräsentation „Fremde Federn“ im A-Toll begeisterte

Alina Lindermuth wurde 1992 in Villach geboren. Schon in ihrer Schulzeit begann sie, Kurzgeschichten zu schreiben. Mit 18 Jahren ging sie für ein halbes Jahr nach Indien, wo sie in einem Kinderheim arbeitete. Danach startete sie das Studium der Südasienkunde in Wien, lernte Nepals Schrift- und Kulturwissenschaften. Zudem hat sie einen Studienabschluss in Betriebs- und Volkswirtschaftslehre. Nach dem Studium beendete sie ihren ersten Roman „Die Wahrscheinlichkeit des Zufalls“. Seit 2022 ist sie mit ihrem Unternehmen Textory selbstständig und schreibt Unternehmensbücher mit den Mitarbeitern. Neben zahlreichen Literaturpreisen erhielt sie für ihre Kurzgeschichte „Zum Schreien“ den Ingeborg Bachmann Jugendliteraturpreis.

Ein relevantes Thema brisant und erfrischend auf den Punkt gebracht

Ihr zweiter Roman „Fremde Federn“ behandelt das Thema 24-Stunden-Pflege aus der Sicht aller Beteiligten. Thomas, Leiter der Produktentwicklung für die Produktion von Mehlwürmern in der Lebensmittelproduktion, pflegt seine 82-jährige Großmutter Rosmarie. Nach einem Sturz bekommt Rosmarie eine neue Hüfte. Tom, wie ihn seine Oma nennt, ist immer öfter mit der Situation überfordert. Nun muss er ihr auch noch bei der täglichen Hygiene helfen. Zudem erkrankt seine Großmutter an Demenz. Dringend muss Unterstützung her. Deshalb werden zwei 24-Stunden-Pflegekräfte beantragt. Mit der 52-jährigen Josipa hat die Großmutter jedoch so ihre Schwierigkeiten. Neben Sprachbarrieren will ihr gegenüber keine Sympathie aufkommen. Als die zweite Pflegekraft Kata ins Haus kommt und Tom ihr im Garten einen Stall für die neuen Hühner baut, blüht Rosmarie wieder auf ...

Persönlicher Bezug zu ihrem Roman „Fremde Federn“

Ein persönlicher Bezug zu ihrem Roman besteht. Alina Lindermuth hat bereits im Gesundheits- und Pflegesektor Erfahrungen gemacht, zudem gibt es pflegebedürftige Großeltern. Für ihr Buch „Fremde Federn“ führte sie viele Interviews mit Pflegekräften durch und holte sich so viele Anregungen und wertvolle Tipps. Ihre Route für die Österreichtour mit dem Rad plante sie nach den jeweiligen Leseanfragen. Mit minimalem Gepäck in ihrer Heimatstadt Wien gestartet, führte sie die Reise mit dem ersten Halt in St. Pölten bis nach Bregenz. Jedoch hatte sie gleich vorweg mit mehreren Hindernissen zu kämpfen. Dem Platten am Vorderrad und 1,5 Stunden Verspätung folgte nach 25 Kilometern auf dem Donauradweg ein weiterer Defekt der Schaltung. Schlussendlich musste sie doch auf den Zug umsteigen, konnte die Schaltung in St. Pölten jedoch reparieren lassen. Der Weg nach Amstetten ins A-Toll verlief ohne weitere Schwierigkeiten. „Regen ist seitdem das geringste Übel“, betont Lindermuth schmunzelnd.