„Das alte Feuerwehrhaus entspricht einfach nicht mehr dem Stand der Technik. Überlegungen hat es schon lange gegeben. Sobald wir die Förderzusage vom Land Niederösterreich erhalten, wird es an die Umsetzung gehen“, erklärt Bürgermeisterin Sabine Dorner.

Noch im Verlauf des ersten Halbjahres soll der Start erfolgen. Der neue Standort für das Feuerwehrhaus wird beim Sportplatz sein. Bereits 2015 wurden anlässlich der Eisstock-EM am Areal vorsorglich die enstprechenden Anschlüsse gemacht. Diese wurden auch bei der Weltmeisterschaft 2018 genützt.

Mehr Platz für Übungen an der Peripherie

„Das Feuerwehrkommando hat sich ebenfalls für den Standort bei der Sportanlage ausgesprochen, auch, weil man mehr Platz für etwaige Übungen hat und viele Parkplätze zur Verfügung stehen“, betont Bürgermeisterin Sabine Dorner.

2020 soll das Gebäude fertiggestellt sein – mit einer Nutzfläche von 474 Quadratmeter im Erdgeschoß und 286 Quadratmetern im Obergeschoß. „Der Landesfeuerwehrverband hat bereits seine Zustimmung erteilt. Die Auftragsvergaben sollen dann im nächsten Jahr erfolgen“, so Dorner.

Abseits des Feuerwehrhaus-Neubaus finden sich im kürzlich im Gemeinderat einstimmig beschlossenen Voranschlag weitere Projekte. So geht man im kommenden Jahr in die Planung für den zweigruppigen Kindergarten im Sonnenpark (100.000 Euro). Für Straßenbau – vor allem Erweiterungen – nimmt die Gemeinde 170.000 Euro in die Hand.

Neben dem Ordentlichen und Außerordentlichen Haushalt der Gemeinde beschloss man in Winklarn in der Vorwoche auch den Haushalt der Orts- und In-frastrukturentwicklungs-KG. Wichtigstes Projekt dabei ist der Bau eines neuen Vereinshauses für den Beachvolleyballverein (Summe: 30.000 Euro). Dieses wird in Container-Bauweise gebaut.