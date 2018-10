In einer Aussendung mit dem Titel „Sieht Klimaschutz so aus?“ kritisiert die Bürgerinitiative „Rettet die Forstheide“ die Schlägerungen in der Nähe der Siedlung Waldheim scharf. Dort mussten Bäume aufgrund von Käferbefall gefällt werden.

Auch Waldameisenhaufen sei niedergefahren und planiert worden

„Dass Käferbäume entfernt werden müssen, ist klar, aber es wurden zu viele und zu breite Schneisen geschlagen und dahinter zusätzlich noch eine Querstraße. Dieser Schneisenraster ist viel zu dominant für dieses kleine Waldstück“, ärgert sich die Bürgerinitiative.

Zudem sei auch ein Waldameisenhaufen niedergefahren und planiert worden. „Wie ist es möglich, dass sich die Gemeinde den eigenen Wald so ruiniert?“, fragen sich Forstheide-Vertreter. Man habe der Stadt bereits im Frühjahr vorgeschlagen, dass vor dem Beginn von Waldarbeiten naturschutzfachliche Begehungen stattfinden sollten. Dadurch würde man derartige Fehler vermeiden, heißt es weiter in dem Schreiben.

Umweltstadtrat Dominic Hörlezeder (Grüne) klärt über die Maßnahmen auf: „Der Stadtförster ist angewiesen, im geringst möglichen Ausmaß die Bäume zu fällen. Die Arbeiten waren leider wegen des Befalls durch den sechszähnigen Kieferborkenkäfer notwendig. Wir haben das Pech, dass sich der Käfer aufgrund des Klimawandels auch bei uns wohlfühlt.“ Er selbst habe mit den Schlägerungen ebenfalls keine Freude, diese seien aber notwendig, um die Verbreitung des Käfers zu stoppen. Hörlezeder erklärte, dass die Stadt Amstetten Wiederaufforstungsmaßnahmen setzen werde.