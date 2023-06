Bürgermeister-Amt: Zeiten werden nicht leichter

BEZIRK „Es müssen täglich Entscheidungen getroffen werden. Wenn ich auf die täglichen Aufgaben der Stadtgemeinde und der Gesellschaften wie Stadtwerke, GAV oder AVB mit über 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter denke, trägt man eine enorme Verantwortung gegenüber der Stadt, aber auch gegenüber jeder einzelnen Mitarbeiterin, jedem einzelnen Mitarbeiter“, weiß Amstettens Bürgermeister Christian Haber- hauer.

Sein Ziel sei es, Amstetten mitzugestalten, daran arbeite er jeden Tag. In Form von Projekten oder bei Gesprächen. „Positiv ist, dass man als Bürgermeister viel für die Amstettnerinnen und Amstettner verbessern und aktiv mitgestalten kann. Natürlich ist die Tätigkeit sehr zeitintensiv. Daher möchte ich mich an dieser Stelle bei meiner Familie bedanken. Sie steht zu 100 Prozent hinter mir und hat mich von Anfang an immer unterstützt“, verrät Haberhauer.

Bezüglich der vom Land beschlossenen Verbesserungen für Bürgermeister hält sich Haberhauer bedeckt. Er verweist auf die Landeskompetenz. „Was Amstetten anbelangt, wollen wir unsere Familien bestmöglich unterstützen. Derzeit laufen gerade die Planungen für unsere Kinderbetreuungsoffensive 14+4“, sagt er.

Ein Bürgermeister müsse ohnehin Idealist sein, erklärt Johann Spreitzer, seit 2015 Ortschef in Seitenstetten. Die Gehaltserhöhung hält er für angemessen, „wenn man sie in Relation mit der wöchentlich aufgebrachten Stundenleistung sieht.“Heikle Vorkommnisse im HintergrundSchon als Gemeinderat habe er versucht, viele Menschen näher kennenzulernen, und daraus habe sich eben das Team für den Gemeinderat geformt. „Es bereitet schon auch große Freude, das Leben in einer Gemeinde wie Seitenstetten aktiv mitgestalten zu dürfen, ob es nun große Projekte oder auch kleinere Vorhaben sind. Mitunter gibt es ja auch viele heikle Vorkommnisse, die einer Lösung zuzuführen sind, von denen kaum jemand weiß“, schildert er weiterhin. Aktuell kann er sich übrigens eine Weiterarbeit als Bürgermeister auch über 2025 hinaus vorstellen. Eine letztendliche Entscheidung werde jedoch frelich von den Seitenstettner Bürgern getroffen. Haidershofens Bürgermeister Michael Strasser unterstreicht, dass die Arbeit in der Gemeinde juristisch immer anspruchsvoller werde, „weil die Mentalität der Leute so geworden ist, dass sie dir gleich den Rechtsanwalt schicken, bevor sie überhaupt zum Telefon greifen. Ich bin froh, dass ich einen Techniker als Amtsleiter habe, der mir sehr viel Arbeit abnimmt“, erzählt er.

Er sei aber sehr gerne Bürgermeister, weil man am Land arbeiten kann, keinen weiten Anfahrtsweg habe und ihm die Politik einfach Spaß mache. Die neuen Regelungen wie eine Karenz hält er für gut. „Wichtig ist auch, dass für Bürgermeister, die ihr Amt nebenberuflich ausführen, die Bezüge angehoben werden und die Aufgaben Bürgermeister und Amtsleiter getrennt werden. Das Thema Pension und Pensionsvorsorge ist allerdings noch zu wenig geregelt“, gibt er zu bedenken. So bräuchten Bürgermeister, die rein von ihrem Bürgermeistergehalt gelebt haben, ein Schutzschild, wenn sie aus welchen Gründen auch immer aus ihrem Amt ausscheiden. Man müsse das Amt attraktivieren, um junge Menschen anzusprechen.

Wie auch Spreitzer erklärt Roman Kosta (St. Pantaleon-Erla), dass es eine gewisse Grundeinstellung brauche, um die Tätigkeit sinnvoll ausfüllen zu können. „Ich bin Idealist und würde das Amt jederzeit wieder annehmen. Die Angleichung der Bezahlung auch an andere Bundesländer finde ich gut. Noch wichtiger würde ich es finden, dass ein Bürgermeister von seiner hauptberuflichen Tätigkeit freigestellt werden kann, oder es problemlos möglich sein muss, Teilzeit zu arbeiten“, meint er. Manchmal ist der

Spielraum gering Für Wallsee-Sindelburgs Ortschef Johann Bachinger macht es die Tätigkeit besonders, weil man für die Bürger und Bürgerinnen in der Heimatgemeinde arbeiten und gute Projekte gemeinsam mit der Bevölkerung umsetzen kann. Sehr erfreulich sei die positive Rückmeldung, wenn man Menschen in sozialer Not aktiv helfen kann. Auf der Gegenseite sei der Spielraum hinsichtlich Bauordnung und Gemeindeordnung gering. Bei Bauansuchen sorge das auch für Unverständnis der Bevölkerung. Herausfordernd ist zudem die hohe Termindichte, die schwierig mit dem Privatleben zu vereinbaren sei.

„Zu Beginn meiner Tätigkeit entsprach die Arbeit sehr genau meiner Vorstellung. In den letzten Jahren ist die Arbeit, besonders auch durch die Corona-Krise, sicherlich noch deutlich anspruchsvoller geworden. Wir leben in einer unsicheren Zeit mit vielen Krisen und dadurch ist es besonders herausfordernd, den Anforderungen unserer Bürgerinnen und Bürger gerecht zu werden“, zieht er Zwischenbilanz. Das Amt des Bürgermeisters entwickele sich mittlerweile auch zu einem Full-time-Job und werde zukünftig nicht mehr als Nebentätigkeit zum Hauptberuf zu bewältigen sein. Anreize zur Attraktivierung befürwortet Bachinger, da es immer schwieriger werde, in der heutigen Zeit generell einen geeigneten Kandidaten für das Bürgermeisteramt zu gewinnen.