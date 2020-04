Keine Maibäume im Bezirk Amstetten .

Die Bürgermeister der Region stehen auch in diesen Tagen miteinander in Verbindung. Schon zwei Mal haben sie per Skype Konferenzen abgehalten um sich über wichtige Themen auszutauschen. Dabei haben die Ortschefs auch beschlossen, dass heuer im Bezirk Amstetten keine Maibäume aufgestellt werden. Die geltenden Versammlungs- und Veranstaltungsverbote lassen das aus ihrer Sicht nicht nicht zu.